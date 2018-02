PSOE lleva al TC el veto del Gobierno a su reforma de pensión no contributiva

Madrid, 8 feb (EFE).- El grupo socialista ha recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar una proposición de ley que hubiera evitado que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia se tuvieran que separar para no perder una de ellas su pensión no contributiva de 400 euros.

El recurso de amparo de los socialistas pide que el TC declare nulo el acuerdo de la Mesa que rechazó, en noviembre de 2017, reconsiderar su propia decisión de no tramitar la iniciativa del PSOE, por haberla vetado el Gobierno con el argumento de que suponía "un aumento de los créditos presupuestarios".

Según han explicado en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la portavoz del grupo parlamentario, Margarita Robles, su objetivo es frenar "lo que está pasando esta legislatura, con el PP y Cs vetando sistemáticamente las propuestas que hacen referencia a la agenda social y a las políticas sociales".

El PSOE atendió hace meses el caso de las hermanas Julia y Encarna, que tuvieron que dejar de vivir juntas en una residencia de Almazán (Soria), porque si no lo hacían una de las dos tenía que renunciar a su pensión.

Julia, que fue la que finalmente se marchó a su casa de Madrid, murió sola poco después con 94 años.

Esto era así porque la ley las consideraba "unidad de convivencia", por lo que el grupo socialista llevó al Congreso una proposición de ley de "modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones", que es la que el gobierno vetó.

Los socialistas piden que el TC declare nulo el acuerdo de la Mesa que impidió tramitar el cambio en la ley y también que reconozca el derecho fundamental de los diputados a ejercer sus funciones, lo que en la actualidad no hacen porque el gobierno les veta multitud de iniciativas como esta, según argumentan.

Para la portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, "lo más grave" de esta situación es que Cs, que es quien tiene la última palabra en la Mesa del Congreso, está "asumiendo todos los vetos" que decide el Gobierno de Mariano Rajoy.