Rajoy, sobre Cs: "Entre partidos puede haber sus cosas y voy a trabajar para que Rivera haga honor a su palabra"

8/02/2018 - 17:54

Afea a Ciudadanos su actitud con el FLA y que cuestione que su Gobierno ha podido pagar facturas para el 1-O

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que él no tiene "ningún desencuentro" con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y que el acuerdo de investidura que firmaron está "funcionando razonablemente". Eso sí, ha admitido que entre partidos puede "haber sus cosas" y ha agregado que él va a trabajar para que el partido naranja "haga honor a su palabra" y respalde los Presupuestos de 2018.

"Yo no tengo ningún desencuentro con Ciudadanos. Creo que hicimos un pacto al principio de legislatura, todo el mundo lo conoce y se está cumpliendo razonablemente. Entre sus compromisos estaba el apoyo a los Presupuestos y el apoyo a la política europea, política exterior y de defensa", ha asegurado en el almuerzo-coloquio organizado por ABC, al que ha acudido acompañado por buena parte de sus ministros.

Después ha admitido que entre partidos "siempre puede haber sus cosas" pero está "muy tranquilo", al ser preguntado si cree que la legislatura puede estar en riesgo tras las críticas que se están lanzando ambos partidos. "Yo desde luego, voy a trabajar par que Cs haga honor a su palabra y no tengo ninguna duda de que así va a ser. Le hemos escuchado y vamos a seguir haciéndolo hasta el último momento", ha apostillado.

Ante la posibilidad de que Cs al final no apoye los PGE -exige la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro imputada en la 'trama Púnica--, Rajoy ha dicho que no hay que ponerse "en el peor de los escenarios nunca" pero ha dicho que aunque eso se produjera ya hay unas cuentas públicas en vigor que podrían prorrogarse. Por eso, ha dicho que todos pueden estar "tranquilos", aunque lo preferible es aprobar los Presupuestos de 2018.

AFEA A Cs SU ACTITUD CON EL FLA

Tras el cruce de reproches que mantuvo este miércoles en el Congreso con Albert Rivera, a raíz de un posible uso del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para pagar la jornada del referéndum del 1 de octubre, ha dicho que él no tiene "ningún conocimiento de que eso se haya producido" y ha agregado que si se ha producido, agradecería que le dieran la "factura" porque entonces "rectificaría" y diría que sí ha habido "fraude".

Dicho esto, Rajoy ha criticado que en un tema como éste estén discutiendo si "una factura" se utilizó o no para el 1 de octubre. En su opinión, cada uno puede hacer lo que estime "oportuno y conveniente" pero él tiene la conciencia "muy tranquila".

"Si alguien cree que "yo he pagado una factura, que además, yo no pago las facturas, para pagar el referéndum, francamente pues es que no está muy bien", ha dicho el presidente del Gobierno, para poner en valor el mecanismo del FLA porque, según ha dicho, "evitó la quiebra de España".

DEFIENDE "LA BUENA HOJA DE SERVICIOS DEL PP"

En su intervención inicial, Rajoy ha revindicado la trayectoria y gestión del Partido Popular en un momento en que las encuestas coinciden en recoger el ascenso de Ciudadanos. Según ha recalcado, el PP "hoy" es el "único partido" que pone la estabilidad del país por delante de sus propios "intereses electorales". "A veces nos va mejor, y a veces peor", ha puntualizado.

Rajoy ha afirmado que los que se dedican a la política están para "solucionar problemas a la gente" y no para "generarlos". Por eso, ha dicho que su objetivo es "siempre" garantizar que haya "serenidad, normalidad y estabilidad", así como que le "vaya bien" a España y a los españoles. "Ese siempre ha sido mi objetivo en política y el objetivo del PP", ha proclamado, para añadir que por esa razón su formación está "actualizando" su oferta a los españoles para "seguir rindiendo un servicio" al país.

Ha subrayado que hacer política es "pensar en lo mejor para el país" y ha subrayado que en el PP y en su Gobierno tienen "las ideas claras", una "buena hoja de servicios" y una "clara hoja de ruta" que define las prioridades. Y entre ellas ha citado como principal el empleo, si bien ha dicho que los "datos demuestran" que van "por el buen camino".

"¿UNA CERVEZA CON SÁNCHEZ O CON RIVERA? CON QUIEN LLEVE MI RITMO"

En este contexto, ha ofrecido diálogo a los grupos para acordar pactos de Estado y reformas que necesita el país. "Ofrecemos diálogo y buscamos el pacto. Lo hacemos porque la política no puede ser un enfrentamiento eterno y estéril", ha enfatizado, para subrayar que la política es debatir pero con el objetivo de acordar y aceptar que para ello hay que "ceder a veces en las posiciones de partida".

Al ser preguntado después en el coloquio posterior con quién se tomaría una cerveza o una copa de vino, si con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o con el presidente de Ciudadanos, el presidente del Gobierno ha respondido contundente: "Creo que con el que llevara mi ritmo". Su respuesta ha provocado las risas del auditorio.