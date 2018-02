Pablo Iglesias dice a IU que el nombre de las candidaturas, sea Unidos Podemos o no, es "secundario"

9/02/2018 - 14:01

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha restado este viernes importancia al debate de nombres que volverán a abrir con sus socios de IU y de las diferentes confluencias territoriales en las negociaciones para conformar las candidaturas para concurrir juntos en las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"A mi la cuestión de los nombres me parece secundaria. Si hay que cambiar cosas, eso no va a ser ningún problema", ha asegurado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en relación con la petición de IU de tener más visibilidad, tanto dentro del grupo parlamentario del Congreso como en las futuras candidaturas.

En concreto, Iglesias ha sido preguntado por la información publicada por el diario 20 Minutos, según la cual Izquierda Unida considera que la marca Unidos Podemos les perjudica y les resta visibilidad y, por ello, se plantea impulsar otro nombre en las próximas citas con las urnas.

GARZÓN NO LE HA CRITICADO LA MARCA UNIDOS PODEMOS

"No le he escuchado jamás decir tal cosa a Alberto, jamás, no creo que él dijera una cosa así, creo que Unidos Podemos está demostrando que gente que no piensa igual en todo se puede juntar para tener un país mejor", ha asegurado.

No obstante, a continuación ha señalado que, en todo caso, él opina que "la cuestión de los nombres" es "secundaria" y que, por ello, "si hay que cambiar cosas, no va a ser ningún problema".

Eso sí, ha aprovechado para defender tanto esa marca de Unidos Podemos como la de Podemos y también la de IU. "Podemos es un significante del cambio para mucha gente e IU es un significante digamos de historia, de resistencia, y de lucha por la democracia en este país para otra mucha gente a la que nosotros queremos respetar y cuidar", ha asegurado.

ENTIENDE QUE IU PIDA VISIBILIDAD: "SEREMOS GENEROSOS"

En esta línea, ha asegurado que tanto él como el líder de IU, Alberto Garzón, tienen "muy claro" que van a "seguir caminando juntos en las municipales, autonómicas y europeas y en las próximas generales", y que Podemos lo hará, además, desde la "generosidad".

"Nosotros vamos a asumir algo, y es que sabemos que somos la fuerza en la que muchos compañeros que no son de nuestro partido han delegado el liderazgo, y quien asume el liderazgo tiene que ser generoso", ha garantizado.

"Los compañeros de IU son muy importantes para nosotros y es lógico que planteen que necesitan visibilidad. Nosotros vamos a ser enormemente generosos porque sabemos que el cambio político en España va a llegar con dos recetas: La unidad y el respeto a la diversidad", ha enfatizado.