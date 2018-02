El PSOE acepta informe de letrados del Parlament pero clama, "cien días más, no"

Madrid, 9 feb (EFE).- El PSOE ha dicho que respeta el informe de los letrados del Parlament que indica que el plazo de dos meses para que haya nuevas elecciones no ha comenzado, pero ha subrayado que el bloqueo en Cataluña no puede continuar: "Llevamos cien días y ¡cien días más, no!", ha clamado su portavoz de Igualdad, Carmen Calvo.

En rueda de prensa en Ferraz, Calvo ha explicado que a los socialistas les "parece bien esa interpretación" de los letrados del Parlament, igual que les "parecería bien otra" distinta, pero ha hecho hincapié en que "el asunto no esta ahí, está en que tienen que ponerse ya, ¡y ya es ya!, en que haya un gobierno por el bien de Cataluña y de este país".

Tras insistir en que los partidos independentistas tienen mayoría suficiente para proponer un presidente "viable", ha apuntado que ese gobierno no solo podría afrontar los problemas de los catalanes, sino también "de paso liberar la política española, para que nos podamos dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, que es el destrozo inmenso que ha hecho la derecha aprovechando esta crisis".