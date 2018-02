Domènech (CatECP) comparte parar el reloj de la investidura pero urge a no "eternizarse"

Apremia a los partidos con mayoría a sacar el autogobierno de "las garras" de Santamaría

El presidente de CatECP en el Parlament, Xavier Domènech, ha afirmado que comparte la decisión de los letrados del Parlament de dar por no activada la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente de la Generalitat, pero urge a los partidos con mayoría para formar Govern a no "eternizarse".

"Compartimos la decisión de los letrados del Parlament de que el tiempo no tendría que correr, ya que no ha habido una votación de investidura", ha expresado Domènech en declaraciones a Europa Press.

Después de que la semana pasada el presidente del Parlament suspendiera el pleno de investidura, los letrados han fijado su postura sobre los plazos y han asegurado que corresponde a Roger Torrent "activar" el inicio de esta cuenta atrás.

Por ese motivo, el líder de los 'comuns' aclara que, pese a compartir que el reloj de la investidura quede reiniciado, los partidos para formar un Ejecutivo no deberían relajarse: "Esto no debería querer decir que nos tengamos que eternizar en la formación de Govern, porque, si bien el tiempo no corre para la investidura, sí que lo hace para la gente".

Domènech ha recordado que hay 40.000 personas esperando una Renta Garantizada de Ciudadanía que fue aprobada por el Parlament en la legislatura pasada y que no se implementó: "No por el 155, sino por la negligencia del Govern en materia social".

"Cataluña necesita un Govern fuerte y estable para recuperar nuestras instituciones, poner en marcha el país y arrancar el autogobierno de las garras de Soraya Sáenz de Santamaría. La gente tiene prisa y nosotros también", ha concluido.