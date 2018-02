Un 69% de los catalanes aprueba a los Mossos durante el 1-O y un 59% suspende a la Policía Nacional y la Guardia Civil

Barcelona, 9 feb (EFE).- Un 69,7% de los catalanes encuestados por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat aprueba la actuación de los Mossos d'Esquadra el pasado 1 de octubre, mientras que un 59,1% suspende a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según la última encuesta "Ómnibus de la Generalitat de Cataluña", elaborada a partir de 1.200 encuestas llevadas a cabo por Sigma Dos entre el 16 de octubre y el 9 de noviembre de 2017, los Mossos obtienen la aprobación de una mayoría de sondeados, en una escala de puntuaciones del 0 (muy mal) al 10 (muy bien).

Un 17% de los sondeados otorgan a la policía catalana la máxima puntuación, un 16,1% la aprueba por los pelos con un 5 y hasta un 69,7% le concede una nota de entre el 5 o el 10, frente a un 22,7% que la suspende con valoraciones situadas entre el 4 y el 0.

En cuanto al papel que jugaron la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el 1-O, un 34,6% les otorga un 0, y quienes les suspende con notas de entre el 0 y el 4 se elevan hasta el 59,1%, frente a un 13% que les aprueba con un 5, porcentaje que se eleva hasta 33,3% si se suman las notas que van del 5 al 10.

En cuanto al Govern de Carles Puigdemont, un 57,4% aprueba su gestión en relación con el 1-O -el 14,9% le pone un 5, el 10,3% le concede un 10-, mientras que un 34,6% lo suspende y, en concreto, un 15,3% le puntúa con la nota más baja.

El 62,9% de los encuestados suspenden al Gobierno del Estado -un 37,8% escoge la peor nota-, mientras que un 29,6% lo aprueban con valoraciones que oscilan entre el 5 y el 10.

Hasta un 41,8% de los sondeados asegura que participó y votó en los locales habilitados por el Govern el 1-O y, de ellos, el 73,5% dice haber votado 'sí' a la independencia, un 11,8% optó por el 'no', un 2% votó en blanco, mientras que un 12% no lo sabe o no contesta.

Entre quienes afirman que no pudieron votar en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), un 39,2% habría escogido la papeleta del 'sí' y un 24,1%, la del 'no'.

Las "actuaciones instadas desde el Gobierno español contra la celebración del referéndum", señala la encuesta, "animaron a votar" a un 22,3% de los encuestados, empujaron a abstenerse a un 14,4%, "ayudaron a decidir el sentido de su voto" a un 10,3%, "reforzaron" su opción de voto a un 33,5% y espolearon a votar una opción diferente a la que pensaban a un 4,4% de los sondeados.