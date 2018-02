Policías y guardias civiles asistirán juntos a la reunión en Interior en la que esperan detalles sobre la equiparación

9/02/2018 - 18:40

Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han anunciado que asistirán juntos a las dos próximas reuniones convocadas por el Ministerio del Interior para negociar la equiparación salarial con policías autonómicas. Las próximas citas serán el 15 y el 20 de febrero.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones con representación en el Consejo de la Policía y la Guardia Civil se han congratulado de que la Secretaría de Estado de Seguridad les haya convocado después de que, el pasado 2 de febrero, mostraran su descontento en la Mesa Técnica por la inconcreción y la falta de avance en la negociación.

"No estamos dispuestos a continuar siendo parte de un escenario donde no se toman decisiones, ni se aportan cifras para avanzar en este objetivo común que nos hemos marcado, y que no es otro que un guardia civil y un policía nacional tengan las mismas retribuciones que un policía autonómico", han avisado las organizaciones en un comunicado.

Interpretan que Interior les ha hecho caso a su exigencia de que fueran los máximos representantes ministeriales los que acudan a las reuniones. El 2 de febrero asistieron por separado a sendas reuniones con los responsables en materia de personal de la Policía y la Guardia Civil.

"Nos mantenemos firmes en que la partida presupuestaria necesaria para alcanzar la equiparación real y total con las policías autonómicas es de 1.500 millones de euros, y esto debe comenzar a ser efectivo con la inclusión de 500 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado", recuerdan.

Sindicatos y asociaciones reclaman que desde la Administración aporten "datos rigurosos" para poder trabajar como debe producirse la equiparación retributiva. Tras la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, las organizaciones censuraron que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hubiera dicho que ya había trasladado detalles de su propuesta a los representantes de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Confiamos en que esta semana, y de una vez por todas, el ministro del Interior esté en disposición de concretar cifras para que podamos alcanzar cuanto antes un acuerdo satisfactorio, de tal manera que se haga justicia con los miles de servidores públicos, guardias civiles y policías nacionales, para que a mismo trabajo reciban el mismo sueldo", concluyen.