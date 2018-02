Gabilondo apuesta por la jubilación voluntaria sin perder nuevos trabajadores

Madrid, 10 feb (EFE).- El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido hoy la jubilación voluntaria pero espera que la propuesta del consejero de Sanidad de retrasar la edad de jubilación de los médicos no tenga que ver con "operaciones para no incorporar a nuevos trabajadores".

En una entrevista con Efe, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que su departamento planea extender la edad de jubilación de los médicos más allá de los 65 años.

"Espero que esto no sean operaciones para no incorporar a trabajadores o para afrontar el desafío de unas pensiones en las que no se están llevando las cosas bien", ha dicho Gabilondo preguntado sobre este asunto durante una jornada del PSOE-M sobre empleo público en la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista ha comentado que en algunos sectores como las universidades la jubilación llega después de los 70 años.

"Hay que hacer procesos de jubilación que tengan que ver con la jubilación voluntaria y con las buenas condiciones de jubilación", ha reclamado.

Por otro lado, con motivo de la jornada de empleo público celebrada en la agrupación socialista de Puente de Vallecas ha indicado que en la Comunidad de Madrid hay más de 474.000 trabajadores de este sector.

"Es imprescindible que su trabajo sea solvente, eficiente, basado en una buena gestión pero también en unas buenas condiciones laborales", ha sostenido.

Por ello, ha avanzado la intención de su grupo de elaborar una proposición de ley del sector público con el objetivo de "luchar contra la precariedad de los recortes que ha habido" y "defender los derechos para que se pueda hacer una buena gestión pública".