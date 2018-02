Ciudadanos se reunirá el miércoles con el PSOE para hablar de la reforma electoral tras el encuentro con Podemos

12/02/2018 - 14:24

Ciudadanos se reunirá este miércoles con el PSOE en el Congreso para hablar de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tras el encuentro que mantuvo la semana pasada con Podemos, según ha anunciado este lunes la portavoz de la Ejecutiva de Cs, Inés Arrimadas.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Nos gustaría tener una ley electoral que hiciera que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles", ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, incidiendo en que debe haber una mayor proporcionalidad en el reparto de escaños entre las distintas opciones políticas.

La dirigente de la formación naranja ha defendido que ya es hora de modificar un sistema electoral que "a los únicos que beneficia es a los partidos nacionalista y al viejo bipartidismo", en referencia al PP y al PSOE.

Además de ir hacia una mayor proporcionalidad, Arrimadas ha recordado que Ciudadanos quiere eliminar el voto rogado para los españoles que votan desde el extranjero y establecer un 'mailing' único de todos los partidos para ahorrar en los envíos de propaganda electoral.

Respecto a lo que esperan de los socialistas en el encuentro del miércoles, ha dicho que ya es un avance que quieran reunirse y que Cs desea conocer cuál es la reforma que le gustaría, ya que la formación liderada por Pedro Sánchez "muchas veces se queda en el 'no es no'" sin explicar su propuesta.

EL PSOE RECUERDA QUE HAY UNA SUBCOMISIÓN

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho en rueda de prensa que no entiende que Ciudadanos no lleve sus planteamientos a la subcomisión del Congreso que estudia la reforma electoral y, en cambio, organice reuniones al margen de la misma.

Se trata de cuestiones que "no se deben dirimir de cara a la galería", ha indicado Ábalos, que, no obstante, ha afirmado que el PSOE no tiene ningún problema en que se aumente la proporcionalidad en el reparto de escaños, algo por lo que Cs y Podemos quieren trabajar.