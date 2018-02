Ábalos: No he visto a ningún votante del PSOE que me diga que se va a Cs

Madrid, 12 feb (EFE).- El secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha cuestionado hoy el trasvase de votos que según algunas encuestas se podría producir desde el PSOE a Cs: "Yo no he visto a ningún votante nuestro que me diga que se van a Ciudadanos, no sé cómo se identifica eso; me estoy recorriendo España y no veo eso", ha dicho.

"No lo veo en mi barrio, cuando hablo con la gente normal y ahora hablo con mucha gente que no está vinculada a nada", ha continuado el dirigente socialista, que ha criticado, además, el "afán por las encuestas en tiempos no electorales".

Ábalos, que se ha referido a este asunto en la rueda de prensa en la que ha presentado el nuevo Reglamento de Desarrollo de Estatutos del PSOE que aprobará el próximo sábado el Comité Federal, ha rechazado también que su partido no tenga un proyecto de país.

"¡A lo mejor nadie tiene un proyecto de país!", ha planteado, tras defender que, en todo caso, quién más elaborado lo tiene es su partido, porque es el único que habla de pensiones, explotación laboral, salarios dignos, compromiso con el medio ambiente, etc.

A ese respecto, ha señalado que no ha "oído hablar" a Cs de esos temas ni de nada más allá de lo que supone el desafío secesionista y que la reunión que les ha propuesto celebrar el próximo miércoles para hablar de la reforma electoral "sin duda que debe ser un proyecto de país".