Monago y Alonso sitúan las acusaciones de Granados en una estrategia de defensa

12/02/2018 - 15:36

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no han querido comentar las acusaciones del exsecretario general del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, alegando que forman parte de su estrategia de defensa.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así se han pronunciado ambos a su llegada al almuerzo de trabajo convocado por Mariano Rajoy en Génova con los 'barones' territoriales del PP al ser preguntados por las declaraciones de Granados, en las que ha afirmado que en 2007 y 2011 la campaña electoral de Esperanza Aguirre fue "paralela" a la contabilidad legal del partido.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Granados ha afirmado además que eran los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González quienes controlaban directamente los nombramientos de los cargos al frente de la Comunidad de Madrid.

Monago ha señalado que son las declaraciones que hace una persona que "está sentada en e0l banquillo como imputado". "Tendrá su estrategia de defensa, que es muy respetable, pero tenemos que ver lo que dice al final el magistrado", ha apostillado.

De la misma manera, Alfonso Alonso ha enmarcado esas palabras en una estrategia de defensa y ha dicho que este asunto no formará parte de la reunión con Rajoy. "No creo que hablemos de eso en la comida porque no solemos comentar las estrategias de defensa. Cuando uno está acusado de delitos graves, tiene derecho a decir lo que quiera y es lo que hace el señor Granados", ha concluido.