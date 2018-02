Feijóo dice que 2018 no es año de elecciones y que el PP debe hacer propuestas y gobernar

12/02/2018 - 18:32

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PP debe dedicar este año a gobernar y hacer propuestas para los ciudadanos, porque no es un año electoral, y que en 2019, cuando sí hay citas con las urnas, los votantes decidirán qué partidos han tomado más iniciativas.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No hay elecciones en 2018: gobernemos". Así se ha pronunciado tras la reunión celebrada en Génova presidida por Mariano Rajoy con los 'barones' del partido, encuentro en el que según Feijóo se ha hablado "del futuro" y de lanzar iniciativas. Según su relato, no se ha hablado de Ciudadanos ni su auge en las encuestas: "No estaba invitado y sería muy difícil saber qué opinan sobre la financiación de las comunidades, sobre el agua o sobre la demografía", ha censurado.

De hecho, estos tres asuntos serán objeto de tres documentos que según Feijóo presentará el PP en breve. El dirigente gallego ha resaltado la importancia de los tres temas. Con respecto a la demografía, ha subrayado la trascendencia de abordarlo también desde el punto de vista económico porque "ingresos y gastos dependen de la demografía", ha subrayado.

Con respecto a la financiación autonómica, Núñez Feijóo se ha felicitado de que se haya aclarado el asunto de la deuda, que no habrá condonaciones para las comunidades respecto de a deuda que han contraído con el Estado en los últimos años.

Una quita sería un error económico, pero a su juicio también moral y ningún ciudadano entendería una condonación de deuda a quien debe dinero, ha advertido, "sería complicado pedirles luego que sigan pagando impuestos". "Tenemos que pagar la deuda, cuestión distinta es que se busquen mecanismos para reestructurarla, facilitar los plazos de pago", ha explicado.