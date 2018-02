Almeida: Creemos en la palabra de Cifuentes y Granados no aportó pruebas

Madrid, 13 feb (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado hoy que cree en "la palabra, actitud y conducta" de Cristina Cifuentes y ha recordado que ayer Francisco Granados no aportó pruebas sobre la existencia de una caja B en el PP ni sobre la implicación de la presidenta.

El sucesor de Esperanza Aguirre en la portavocía del PP en la capital ha asegurado hoy en declaraciones ante lo periodistas que Granados usó ayer una "estrategia de defensa judicial" con afirmaciones que es "difícil que se puedan sustentar" y de las que "no aportó ningún tipo de prueba".

"La presidenta Cifuentes ya ha dejado muy clara la falsedad de esas afirmaciones, va a presentar una querella y por tanto nosotros creemos en la palabra en la actitud y en la conducta que ha tenido a lo largo de todos estos años", ha añadido el dirigente del PP a preguntas de los medios.

Granados aseguró ayer en la Audiencia Nacional que Cifuentes formaba parte del círculo de poder del expresidente Ignacio González, con quien, según dijo, la presidenta madrileña tenía una estrecha relación, y que conocía la financiación supuestamente irregular de las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, en la que también implicó a Esperanza Aguirre.

Preguntado sobre las declaraciones de Cifuentes en la COPE, donde ante la pregunta de si pone la mano en el fuego por Aguirre la presidenta ha asegurado que no sabe si existió o no una financiación ilegal y ha preferido no opinar sobre la gestión del PP en Madrid por estar en "entredicho", Martínez-Almeida ha explicado que esta es una expresión "muy manida" y se puede usar "de muy diversas formas".

"Nosotros desde luego confiamos en las resoluciones judiciales, no en los dimes y diretes del señor Granados, sino en resoluciones judiciales y mientras no las haya también en la presunción de inocencia de absolutamente todo el mundo y en que no se han cometido esas conductas irregulares denunciadas por el señor Granados", ha el portavoz de los 'populares' en el Consistorio.