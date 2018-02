Ábalos dice que el PSOE apoyará "cualquier medida" que "mejore la representatividad" del sistema electoral

13/02/2018 - 12:07

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que los socialistas apoyarán "cualquier medida" que permita mejorar "la representatividad" del sistema electoral español y ha reiterado que están "dispuestos a sentarse a hablar" sobre ello.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, el dirigente del PSOE se ha pronunciado así preguntado si su partido respalda la intención de Ciudadanos y de Podemos de aumentar la proporcionalidad en el reparto de escaños a través de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

"Estamos dispuestos a hablar sobre ello, hemos dicho siempre que nuestra prioridad es favorecer la extensión del derecho de voto", ha manifestado Ábalos, aunque ha hecho hincapié en que desde "hace tiempo" existe una subcomisión del Congreso que estudia esta reforma electoral.

Si no se han producido avances en el marco de esta subcomisión, ha declarado Ábalos, es porque los distintos grupos parlamentarios "no quieren" mientras que el PSOE "no hace más que plantear iniciativas": "Podría haber avances porque el Gobierno no tiene mayoría", ha subrayado, para después afear a Ciudadanos que con su apoyo al PP esté permitiendo un "bloqueo sistemático" de las iniciativas de la oposición.