PNV acusa a Cs de usarle para dar "mamporros" al PP y recuerda que sin los nacionalistas es muy difícil que haya PGE

13/02/2018 - 13:02

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha cargado este martes contra Ciudadanos por "agredir" y "zaherir" a su partido para darle "mamporros" al PP y "medrar" dentro de la "guerra particular" que, a su juicio, se han declarado entre estas dos formaciones, y ha recordado a los de Albert Rivera que sin los votos de los nacionalistas vascos será "muy difícil" que haya Presupuestos para 2018.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones en la Cámara Baja, Esteban ha insistido en que su formación no va a entrar a ninguna negociación presupuestaria mientras esté en vigor el artículo 155 de la Constitución y no vuelva "la normalidad" a las instituciones catalanas. El PP, ha remarcado, sabe que esa es su posición y por eso ni siquiera se ha dirigido a ellos con ninguna propuesta concreta.

En este contexto, ha subrayado que la "pelota" está en el "alero" de Ciudadanos y que es el partido naranja la que debe aclarar si de verdad quiere que haya unas cuentas públicas que permitan mejoras en la economía.

Esteban considera que, pese a haber anunciado un preacuerdo presupuestario con el Gobierno, Ciudadanos, viendo los buenos resultados que les dan las encuestas, ahora han decidido dar "marcha atrás" en este asunto.

MIENTEN Y AGREDEN

Pero no sólo eso, sino que están utilizando a su partido para "dar en la cocorota" a los 'populares'. Y lo hacen, ha denunciado, "mintiendo" por ejemplo sobre la propuesta sobre el "derecho a decidir pactado" que los nacionalistas vascos han llevado al Parlamento de Vitoria para una eventual reforma del Estatuto de Guernika.

"Están agrediendo al PNV en diversos temas para golpear al PP cuando sin los votos del PNV es muy difícil haya un Presupuesto ¿Es esto un partido serio y de gobierno?", ha preguntado Esteban.

Esteban se refería a la pregunta que Ciudadanos va a formular este miércoles al Gobierno en el Pleno para que se pronuncie sobre la propuesta del PNV sobre el derecho a decidir, que define como un "desafío".

"Los dirigentes de Ciudadanos no suelen leerse mucho los papeles y en este caso no la han leído porque no dice nada de lo que ellos sostienen", ha denunciado Esteban, quien considera que los de Rivera hacen un "control al Gobierno la mar de extraño" cuando le preguntan sobre lo que hace el PNV.