PP exige alternativas de movilidad y no restricciones que provoquen atascos

Madrid, 13 feb (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido hoy que el Gobierno de Manuela Carmena invierta en generar alternativas de movilidad como aparcamientos disuasorios para reducir el uso del coche y ha criticado que sólo se restrinja el tráfico provocando atascos.

"Si solo se restringe, lo que se está consiguiendo es más atascos, más contaminación y menos utilización de la EMT", ha asegurado hoy el concejal madrileño desde el distrito de San Blas, donde ha denunciado la falta de ejecución de uno de los 12 estacionamientos disuasorios.

Martínez-Almeida ha relacionado la caída de viajeros en los autobuses municipales con los atascos que hacen que se pierda tiempo y se reduzca la velocidad, haciendo que los usuarios prefieran usar el Metro.

Dentro de la campaña "Aquí iba y no va" el PP ha denunciado que no se haya ejecutado aún la partida de 3,5 millones para estos aparcamientos, 50.000 en el caso del de San Blas, mientras que los niveles de polución crecen en la capital.

De haberse ejecutado esta medida, contenida en el plan A de calidad del aire, "sería mucho más fácil para todos aquellos que quieran entrar en coche en Madrid poder dejar su coche en los estacionamientos disuasorios, coger el transporte público y con eso reducir el tráfico privado y los índices de contaminación", ha subrayado Martínez-Almeida.

El 'popular' ha cargado contra la lucha de "boquilla" contra la contaminación y ha exigido al Ejecutivo de Ahora Madrid que deje la "propaganda" y "cortinas de humo" y trabaje para mejorar la salud de los madrileños con medidas como los aparcamientos, la renovación de la flota de taxis o el fomento del vehículo eléctrico.

"El PP no discute que el vehículo privado es un foco emisor de contaminación, lo que discute es que se centren únicamente las medidas en el vehículo privado (...) porque al final las necesidades de movilidad de los madrileños no desaparecen", ha añadido el edil, que pide además un plan para el conjunto de la ciudad y no solo enfocado en el centro.