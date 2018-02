PP balear considera "demagogia barata y muy poco serio" poner el acento en la quita de la deuda autonómica

El presidente del PP balear cree que el Govern "debe estar más pendiente por conseguir un buen sistema de financiación para Baleares"

El presidente del PP balear, Biel Company, ha considerado que "poner el acento" en la quita de la deuda autonómica es "poco serio" y ha calificado como "demagogia barata" que el Govern se centre en esta reclamación en el marco del nuevo sistema de financiación, dado que, en su opinión, lo que debería hacer es "trabajar para conseguir una buena financiación para las Islas y un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB)".

En declaraciones en los pasillos del Parlament, el líder del PP isleño ha explicado que el PP acordó este lunes en la Conferencia de los 'barones', elaborar un documento con la posición de su partido sobre financiación autonómica que, tal y como ha remarcado, necesitará del Partido Socialista para que sea aprobado.

"Trabajamos para hacer un nuevo sistema de financiación mucho más claro que el que dejaron los socialistas y que sirva para garantizar las mismas oportunidades de todos los españoles para acceder a los servicios básicos, como son la sanidad y la educación", ha explicado Company en relación a al modelo de financiación que defiende su partido.

En cuanto a la propuesta de quita de la deuda, Company ha aclarado que el ministro de Haciendo, Cristóbal Montoro, ha dejado claro que nunca ha hablado de quita de la deuda en el nuevo sistema de financiación, pero lo que se puede hacer es "reestructurar" esa deuda, ha precisado al respecto.

"Tenemos una deuda por la que prácticamente no pagamos intereses, o pagamos muy poco", ha explicado el presidente del PP balear, por lo que, en su opinión, lo que tiene que hacer Baleares es "intentar que no crezca más, y que no se gaste más de lo que se ingresa".

"El problema de Baleares no pasa porque se perdonen estos 5.000 millones de deuda, lo importante es trabajar en conseguir un buen REB y un buen sistema de financiación", ha apostillado Company.