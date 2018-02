Cs espera que Cifuentes no acabe imputada, pero si es así pedirá su dimisión

Madrid, 13 feb (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, espera que Cristina Cifuentes no acabe imputada por corrupción después de que el exconsejero Francisco Granados la acusara de conocer la 'caja B' del PP, pero ha insistido en que si es así no le "temblará el pulso" para pedir su dimisión.

"Confío y espero que no lleguemos a esa situación, que no resulte imputada, pero no nos va a temblar el pulso para exigir su dimisión o la de cualquier cargo público imputado por corrupción", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Preguntado sobre cuál sería la línea roja para romper el acuerdo de investidura con Cifuentes, ha respondido que es "la misma" que fijaron al firmarlo: el "incumplimiento" de este pacto.

Por otro lado, Aguado ha dicho que su grupo apoyará todas las peticiones de comparecencias sobre el caso Púnica que "se ajusten al reglamento", incluida la de Cifuentes, ya que su deseo es "aclarar lo que ha pasado en la Comunidad".

"Somos los primeros interesados en que vengan a dar explicaciones", ha asegurado.

PSOE y Unidos Podemos han reclamado la comparecencia de Cifuentes en el Congreso de los Diputados ante la comisión de investigación por la supuesta financiación irregular del PP.

En la Asamblea de Madrid, Podemos ha pedido la comparecencia en el Pleno de Cifuentes y el PSOE-M, por su parte, la de Cifuentes, Granados así como la de los expresidentes de la Comunidad Esperanza Aguirre e Ignacio González en la comisión de investigación de corrupción, para lo que habría que reabrir el caso Púnica.

Aguado ha lamentado el "desprestigio absoluto de la política" que, a su juicio, produce la "lucha de clanes" del PP de Madrid, y ha asegurado que no va a "permitir" que la Comunidad "se convierta en una ciénaga".

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido que el acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PP "no se está cumpliendo" y ha dicho que "no se sabe" si la formación naranja es "oposición" o "socio de Gobierno".

"Es completamente inútil porque está entregando el Gobierno de la Comunidad de Madrid a Cifuentes a cambio de nada porque no son capaces de exigir absolutamente nada", ha declarado.

Además, ha criticado la "laxitud" de Ciudadanos al "exigir responsabilidades políticas a Cifuentes", ya que "a la hora de la verdad obstaculizan que comparezca en la comisión y en el Pleno de la Asamblea".

Sobre las declaraciones de Granados, ha señalado que parece "bastante razonable" que tenga "visos de realidad" y cree que Cifuentes debería comparecer en el Pleno de la Asamblea incluso a "petición propia", además de en la comisión de investigación.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha comentado que la situación de la Comunidad "podría provocar en la ciudadanía una náusea general", pero ha recalcado que lo que está "en cuestión" es "el modelo de hacer y de gobernar".

"Es muy llamativo que mientras parece que los responsables políticos durante años se dedicaban a otras cosas, se ha producido también cierta desatención de los servicios públicos", ha indicado.

Gabilondo confía en que la Mesa y Portavoces de la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea acuerde el "proceder más adecuado" respecto a las comparecencias solicitadas por su grupo.

"Nuestra voluntad no es interferir trabajos ni producir desorden en esa comisión", ha asegurado.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha dicho que le parecen "muy preocupantes" las reacciones de los grupos de la oposición ante las declaraciones de Granados, puesto que ha recordado que el exconsejero está "acusado de unos delitos muy graves".

"Está intentando rebajar su culpa, tiene un horizonte judicial muy negro", ha sostenido.

Sobre Ciudadanos, ha comentado que tienen "discrepancias profundas" pero ha destacado que Cifuentes gobierna "gracias a ellos" y han obtenido su apoyo en "varias leyes importantes" como en la de presupuestos.