Alonso asegura que no existe "debate sobre la sucesión" de Rajoy en el PP

13/02/2018 - 14:21

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que, en este momento, no existe en el Partido Popular "debate sobre la sucesión" del presidente, Mariano Rajoy.

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

En un desayuno informativo en Bilbao, donde el PP vasco ha presentado sus propuestas de reforma del sistema educativo vasco, Alonso se ha referido en estos términos al ser preguntado si, en el encuentro que mantuvieron este pasado lunes los dirigentes del Partido Popular, se habló sobre la sucesión de Mariano Rajoy.

"Ese debate no está en el partido, por lo menos no está en los dirigentes del partido. No hay debate ahora mismo sobre la sucesión del presidente", ha manifestado.

Por otro lado, el dirigente vasco ha asegurado que, en la reunión del PP, no se "habló" sobre Ciudadanos porque "no estaba en el orden del día". Según ha recordado, el encuentro abordaron asuntos como los compromisos de la Conferencia de Presidentes y la reforma del sistema de financiación autonómica, y se manifestó un "posicionamiento firme" por parte del ministro de Hacienda sobre que "en ningún caso" se plantea una quita de deuda a las comunidades autónomas.

Este último asunto, ha advertido, es también "importante" para Euskadi porque esta comunidad "asume también responsabilidad sobre la deuda que hay en España". Alonso ha incidido en que "el Estado ya ha condonado intereses y, por tanto, ha ayudado mucho a las comunidades en dificultades y les va a seguir ayudando", pero "sería negativo, para nosotros también, una quita de la deuda".