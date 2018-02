Hernando, sobre si puede decir que no hubo financiación ilegal en el PP de Madrid y Valencia: "Soy afiliado por Almería"

13/02/2018 - 14:30

Tilda de "bajeza miserable" las palabras de Granados sobre Cifuentes y critica que la oposición, en vez de apoyarla, pida su comparecencia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha evitado este martes entrar a valorar si ha habido financiación ilegal en el PP en Madrid y en Valencia tras las revelaciones de estos días en los casos Gürtel y trama Púnica, y se ha limitado a asegurar que él es "afiliado por Almería".

Precisamente este martes, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha ratificado la confesión del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa sobre la financiación irregular del partido en la Comunidad Valenciana, durante su declaración como testigo en el juicio de la rama valenciana de Gürtel. Ante el juez, ha dicho que Costa le avisó de la facturación falsa de los costes electorales del PP valenciano.

Paralelamente, este lunes, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados reconoció la financiación irregular del PP de Madrid en las campañas electorales de 2007 y 2011. En el marco de la trama Púnica, señaló a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes en esa contabilidad B al estar en el núcleo de poder del partido.

Al preguntar expresamente a Hernando --en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso-- si estaba en condiciones de afirmar que el PP no se financió ilegalmente en Madrid o en Valencia, con una financiación paralela, ha respondido escueto: "Yo soy afiliado por Almería".

DECIR CUALQUIER COSA PORQUE SE JUEGAN IR A LA CÁRCEL

Hernando ha enmarcado en una estrategia de defensa las palabras de Granados. "Estoy aburrido de hacer crónicas de lo que dicen personas que están afectadas por situaciones procesales", ha afirmado, para añadir que la posición del PP es que el que "la hace, la paga".

En este sentido, ha indicado que las personas implicadas en casos de presunta corrupción están dispuestas a decir "cualquier barbaridad y atrocidad" y "cambiar de opinión" ante su situación procesal porque se están "jugando ir al a cárcel". De hecho, ha destacado que el exdirector de Trabajo de la Junta Javier Guerrero también se ha negado a ratificar su primera declaración en el caso de los ERE.

Por todo ello, Hernando ha dicho que comparte las declaraciones del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, calificando de "bazofia" las manifestaciones de Granados, y ha recalcado que insinuar que la "carrera política de una mujer" como Cifuentes depende de una "relación sentimental" --con Ignacio González, según Granados-- es de una "bajeza miserable".

Hernando ha dicho "no entender" cómo no ha habido organizaciones que "siempre sacan las banderas del feminismo" que no han salido en defensa de Cifuentes al escuchar estas declaraciones. Por el contrario, ha criticado que los partidos de la oposición pidan la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación del Congreso que analiza la presunta financiación irregular del PP.

CRITICA QUE NO SE HABLE DE Cs Y SUS CUENTAS

El portavoz del Grupo Popular se ha quejado de que no se hable del informe del Tribunal de Cuentas que no avala la contabilidad de Ciudadanos en 2015. Según ha resaltado, no se trata de un asunto de los años 90 como el caso Filesa que afectó a los socialistas sino de hace apenas dos años.

Así, ha dicho que le "sorprende" que no se hable nada de ese caso que afecta al partido de Albert Rivera y ha agregado que se está aplicando una vara de medir "ciertamente chocante". "Es la ley del embudo de toda la vida. Todos los demás son corruptos y yo soy la limpieza pura", ha concluido.