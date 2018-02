Felipe VI: No todo está en la Constitución, cada rey imprime su personalidad

Madrid, 13 feb (EFE).- Felipe VI ha asegurado hoy que "no todo está escrito en la Constitución" y que, al margen de las funciones que ésta le atribuye al jefe del Estado, el perfil personal de cada rey es el que "va marcando parte de su reinado".

Don Felipe ha hecho esta reflexión ante los 21 niños ganadores de la 36 edición del concurso "¿Qué es un Rey para ti?", que tiene como fin acercar la figura del monarca y de la Corona a los escolares.

Al final del acto celebrado en el Palacio del Pardo, Felipe VI ha tomado la palabra ante los alumnos para hacerles ver la importancia de que cada uno de ellos sepa encontrar su camino, no solo a partir de lo que le enseñan, sino de lo que quieren hacer en la vida.

"No todo está escrito en la Constitución. Cada rey o cada reina también imprime su personalidad dentro de ese marco que es la norma y las costumbres que tenemos. Hay un perfil personal, las iniciativas personales, y eso es lo que al final va marcando también parte del reinado", ha afirmado.

Según el Rey, la trayectoria de cada persona no se ciñe solo a "lo que le digan que tiene que hacer desde distintas instancias o de los límites de la actuación marcadas por la ley y la Constitución, sino de lo que uno quiere hacer" en función de su sensibilidad personal, de sus aficiones o de su entorno.

"La vida depende mucho de lo que uno quiere y puede hacer", ha abundado don Felipe ante el grupo de escolares, procedentes de todas las comunidades autónomas, de Ceuta y de Melilla.

Don Felipe ha animado a los chavales, de edades entre nueve y trece años, "a demostrar iniciativa personal y a explorar cosas" para ver nacer su vocación profesional y "contribuir a que el país y la sociedad sean mejores".

Tras observar todas las obras realizadas por los 21 niños, entre ellos, uno de educación especial, el Rey les ha dado las gracias por sus enseñanzas: "No sabéis lo que significa para mí poder escucharos y ver las obras y trabajos que habéis hecho".

"De vez en cuando me recordáis cosas que quizá no tengo cada día presente. Voy a tener que repasar todos los trabajos para ver si me dejo algo en el tintero", ha comentado ante la sonrisa de los escolares.

En la 36 edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES), han tomado parte 20.543 estudiantes de educación primara y secundaria, procedentes de 1.954 centros educativos de toda España.

"Solo escuchar las cifras abruman", ha confesado don Felipe, quien ha valorado "el esfuerzo y el mérito" demostrados en cada trabajo.