Rivera previene al Gobierno contra la tentación de no aprobar nuevos Presupuestos para "no bajar los impuestos"

13/02/2018 - 18:22

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prevenido al Gobierno del PP contra la tentación de mantener la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado y no aprobar unos nuevos para 2018 con el fin de no tener que hacer una reducción impuestos, como acordó con la formación naranja, y frenar el gasto público.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"He leído en algunas noticias que hay tentaciones en el PP de no aprobar los Presupuestos para no bajar el IRPF", ha indicado Rivera, que espera que no pretendan "aprovechar la excusa" de la prórroga presupuestaria para no aplicar esa política impositiva o para no hacer la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Durante una reunión con el grupo de Ciudadanos en el Congreso, el líder del partido ha dicho que siguen esperando a que el Gobierno lleve al Congreso los Presupuestos de 2018 con las medidas y las partidas presupuestarias que pactaron por valor de 8.300 millones de euros el pasado mes de septiembre, incluida la bajada del IRPF para los mileuristas y la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Si el PP cumple todos esos puntos y además no tiene imputados (por corrupción) en el Congreso ni en el Senado, nosotros apoyaremos los Presupuestos. Si no cumplen, pues no", ha recalcado. Otra de las condiciones de Cs para votar a favor de las cuentas públicas es que el PP aparte del escaño a la senadora Pilar Barreiro, investigada en relación con la trama Púnica, y cumpla así el acuerdo de investidura que firmaron ambos partidos.