Cuixart pide "unidad" y "generosidad" al soberanismo para alcanzar un acuerdo

Barcelona, 14 feb (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reclamado hoy "unidad" y "generosidad" a las fuerzas soberanistas para que alcancen un acuerdo que permita "hacer frente" a la "represión" del Estado.

En una carta abierta escrita desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) y dirigida simbólicamente a la expresidenta de Òmnium Muriel Casals, fallecida hace dos años, Cuixart ha subrayado que hoy es necesario que "las fuerzas políticas soberanistas asuman la responsabilidad que les han dado las urnas".

Cuixart ha evocado la exhortación que hizo en su día Muriel Casals a los partidos independentistas -"No entenderíamos que no se pusieran de acuerdo"- y ha lanzado un mensaje a Junts per Catalunya y ERC.

"Es imprescindible que, desde la empatía y la generosidad, construyamos puentes y caminos de diálogo con todos y que, a la vez, esto nos permita hacer frente, desde la unidad de todos los demócratas, al actual escenario de represión que desgraciadamente aumentará y afecta al conjunto de la ciudadanía", ha remarcado.

Según Cuixart, "cada día se alzan más voces denunciando todo este sinsentido, también poco a poco por todo el Estado. Persistiremos".