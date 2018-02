El PNV recalca que es Cs el que está bloqueando los PGE y rebate sus "mentiras" sobre supuestos privilegios de Euskadi

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recalcado este miércoles que es Ciudadanos y no su partido el que está "bloqueando" la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019, porque sin un acuerdo previo entre el Gobierno y los de Albert Rivera, los cinco votos nacionalistas no tendrían ningún valor. Además, ha rebatido las "mentiras" sobre supuestos privilegios de Euskadi que, a su juicio, ha vertido en el hemiciclo el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Esteban en los pasillos del Congreso después de que Girauta preguntara a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Pleno de control sobre el "desafío" que, en su opinión, plantea el PNV con su propuesta para la reforma del Estatuto de Gernika en la que apuesta por un "derecho a decidir" pactado.

Esteban ha insistido en que Ciudadanos, "y en parte también el PP", está utilizando al PNV para "zaherir al otro partido en la pugna que tienen entre ellos" y ha admitido que las "mentiras" que dice el partido de Albert Rivera contra el suyo le molestan.

ACABAN DE LLEGAR

"Es molesto que una gente que acaba de llegar le diga a un partido como el mío que es un peligro para Europa cuando fuimos fundadores de Europa y de los nuevos equipos de la Internacional Demócratacristiana", ha replicado a Girauta.

También ha rebatido su afirmación de que Euskadi hace 'dumping' con el impuesto de sociedades porque, ha remarcado, éste ha estado siempre allí "más alto que en el resto del Estado, aunque ahora se haya ajustado un poquito más", y con la tarifa eléctrica. Sobre este último asunto, ha apuntado que son las empresas vascas y las de otras cinco comunidades las que "tienen que pagar una tarifa superior que el resto".

"Se basan en la mentira", ha resumido, a la vez que ha calificado de "curiosísimo" que Ciudadanos diga que no hay que contar para nada con el PNV, tampoco para los Presupuestos, pero en paralelo les acuse de bloquear las cuentas públicas por su negativa a negociar mientras siga activo en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.

¿NOS QUIEREN EN LOS PGE O NO?

"¿En qué quedamos, tenemos que participar en los Presupuestos o no? Que se aclaren, porque son ellos quiénes los están bloqueando y hasta que lo suyo no se aclare no hay nada más de qué hablar", ha dicho Esteban.

En este contexto, ha reiterado que su partido no hablará con el Gobierno mientras siga el 155 pero que, aun en el caso de que la normalidad volviera a Cataluña, los nacionalistas no podrían negociar nada si el Ejecutivo no cierra antes algo con Ciudadanos. Además, ha vuelto a subrayar que los naranja no tienen "palabra" porque el propio Rivera anunció un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo y pero "ahora se ha vuelto atrás".