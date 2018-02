Universitarios y partidos soberanistas unen fuerzas para apoyar a Boya

Barcelona, 14 feb (EFE).- La comunidad universitaria y los partidos soberanistas han unido fuerzas hoy en Barcelona en un acto en apoyo a la exdiputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya, que ha acudido a declarar ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de rebelión.

El acto celebrado en Barcelona ha tenido lugar a las 12:00 horas en el patio del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, donde Boya es profesora del departamento de Humanidades, ha sido convocado por el colectivo Universitats per la República y han acudido representantes de las principales fuerzas soberanistas.

Al acto ha asistido el vicepresidente primero del Parlament y profesor de Ciencias Políticas en esa misma universidad, Josep Costa, en calidad de representante de la comunidad universitaria.

En su discurso, Costa ha afirmado que "la disidencia no puede ser delito en democracia, sólo en las dictaduras" y ha añadido que "nunca un diputado puede ser perseguido por ejercer sus derechos", en alusión a Boya y al resto de diputados soberanistas citados a declarar o en situación de prisión preventiva.

"Perseguir a alguien por sus ideas es antidemocrático", ha apuntado Costa, que ha dicho que "es insostenible defender que el ejercicio de representación democrática pueda ser un delito de rebelión".

Asimismo, Costa ha argumentado que "sin pluralismo no puede haber democracia", un pluralismo que, junto a la representación política constituyen "las bases de la democracia".

En representación del colectivo Universitats per la República ha intervenido Ester Rocabayera -miembro del personal de servicios de la universidad y de la intersindical CSC-, que ha leído un manifiesto en el que se afirma que la acusación de rebelión es "una estrategia para deshumanizar al independentismo" y "un intento torpe de convertir a la víctima en verdugo".

"La judicatura es su brazo legal, especialmente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, unos de los arietes que utilizan para rompernos. Han acabado lo que quedaba de pátina democrática", ha sostenido Rocabayera.

En su declaración ante el Supremo, Boya ha asumido que la declaración unilateral de independencia (DUI) no fue "cosmética", sino que buscaba una efectividad real, tras lo cual el juez Pablo Llarena no ha adoptado ninguna medida cautelar contra ella al no solicitarla el fiscal.