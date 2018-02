Aguado preguntará a Cifuentes por los "continuos retrasos" en la red de Cercanías

Móstoles, 14 feb (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, preguntará a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en el Pleno de este jueves, por "los continuos retrasos" que se vienen produciendo en la red de Cercanías Madrid en las últimas semanas.

Aguado, que ha recorrido hoy la Línea C5 de Cercanías desde la estación de Atocha hasta la de Móstoles-El Soto, uno de los tramos afectados continuamente por estos retrasos, reclamará a Cifuentes que, entre otras medidas, inste a Renfe a "devolver el importe íntegro del billete en retrasos superiores a 15 minutos".

El portavoz regional ha llamado a "exigir responsabilidades" a la compañía y a no resignarse a que Madrid tenga una red de trenes de "segunda división", en la línea de lo que recoge la proposición no de ley que será registrada el próximo jueves en la Asamblea de Madrid.

El portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, recordó la pasada semana a este respecto que están colaborando con el Ministerio de Fomento para solucionar las incidencias de cercanías, "más allá de ideas brillantes de última hora", y que "el primer paso va a ser el plan de choque de marzo que confiamos que dé solución a las incidencias".

"No podemos permitirnos en pleno siglo XXI tener un Cercanías que no sea fiable, que la gente no coja porque la gente no sabe si va a llegar al trabajo, a la universidad, a su cita médica a tiempo", ha insistido Aguado, quien considera que "coger el Cercanías no puede ser una lotería, como lo está siendo actualmente".

El líder de Cs en Madrid ha recalcado en Móstoles que mucha gente "está dejando de coger el transporte público" y está "optando por el coche u otros medios de transporte", lo que "es una verdadera lástima desde el punto de vista de movilidad sostenible, medioambiental y económica", ha añadido.

Es ese sentido, Aguado ha recordado la proposición no de ley anunciad la pasada semana donde pretenden exigir a Renfe Cercanías "un compromiso en puntualidad", de tal forma que "si hay unos retrasos superiores a 15 minutos se reintegre el billete al usuario o se reintegre del abono al mes siguiente".

"También queremos que se comprometan a un mantenimiento mínimo de las estaciones y que se trabaje para tener unos servicios de máxima calidad", ha añadido, reclamando además que la Comunidad "coja el toro por los cuernos y se siente con Fomento, con el Ayuntamiento de Madrid y los de la zona para elaborar un plan a 10 años mínimo".

"No podemos permitirnos que cada administración haga la guerra por su cuenta", ha reiterado Aguado, quien critica que cada administración anuncie grandes planes de movilidad y de sostenibilidad sin consensuarlo entre todos, lo que provoca que "al final siempre paguen el pato los madrileños".