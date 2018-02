El PP pide a Cs que vuelva "al sentido común" para sacar adelante un pacto de investidura que "goza de buena salud"

14/02/2018 - 14:47

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha pedido este miércoles a Ciudadanos que vuelva "al sentido común" y a la "normalidad" para presentar proyectos de forma conjunta y sacar adelante un pacto de investidura que, a su juicio, "goza de buena salud" porque se ha cumplido "una amplia cantidad de medidas".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En los pasillos del Congreso, Hernando ha respondido así al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien minutos antes había asegurado a los periodistas que el pacto PP-Cs está "congelado" mientras el partido del Gobierno siga incumpliéndolo.

QUE SALGAN DE ESE "FRÍO"

El dirigente 'popular' ha replicado que el acuerdo de investidura tiene "buena temperatura" y que su intención no es otra que "sacarlo adelante" pese a las "dificultades" que hay en torno a algunos aspectos que tienen que ver con modificaciones constitucionales. "En estos momentos no creo que la prioridad de España sea hacer modificaciones constitucionales", ha indicado.

En todo caso, Hernando ha dicho que espera que Ciudadanos, a medida que se vaya avanzando, cambie de opinión y "salga de ese frío", que considera que es "contagio" del gélido clima que hay en España, no así en el Parlamento donde, según ha dicho, existe "una buena capacidad de diálogo".

"Nos gustaría que Ciudadanos se diera cuenta de eso, de que no puede levantarse de las mesas porque sí --como ha hecho de la subcomisión para el Pacto de Justicia--, o de que no es bueno que se vaya a negociar con Podemos porque nadie entiende una reforma electoral a la carta", ha manifestado.

QUE EXPLIQUEN LA "FALSIFICACIÓN" DE SUS CUENTAS

Hernando ha rechazado que el PP esté haciendo campaña para desacreditar a Ciudadanos restregándole las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su contabilidad electoral del ejercicio 2015 y ha recordado los ataques "injustos" e "inmisericordes" que por su parte están recibiendo en los últimos tiempos por parte de los 'naranjas'.

Según ha subrayado, lo que están pidiendo al partido naranja es que dé explicaciones de "por qué han falsificado" sus cuentas de 2015. "No puede ser que estén haciendo permanentemente acusaciones a los demás de no ser transparentes y cuando llega la hora de que ellos den explicaciones", no lo hagan, ha criticado.