Ciudadanos censura que el PP quiera "ensuciarles" con sus cuentas teniendo "900 imputados por corrupción"

14/02/2018 - 15:04

Villegas dice que no tienen nada que ocultar y que siempre han dado explicaciones

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este miércoles que su partido no tiene "nada que esconder" sobre su contabilidad, aunque el Tribunal de Cuentas no diera el visto bueno a la de 2015, y ha criticado al PP por intentar "ensuciar" a Cs con este asunto teniendo "900 imputados por corrupción".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Villegas ha reiterado que Ciudadanos ha ofrecido explicaciones sobre sus cuentas, que las seguirá dando y que "no hay ninguna sombra más allá de las que el PP se quiera inventar".

Sobre la comparecencia de exmilitantes y exconcejales de la formación naranja este martes en la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos políticos, ha apuntado que algunas de esas personas fueron expulsadas del partido o incluso denunciadas.

"Pero estamos muy tranquilos" porque Cs "no tiene nada que esconder", ha añadido el secretario general, que ve esa comisión como un "chiringuito" que se ha montado el PP donde ellos ponen las normas y son los únicos que preguntan, puesto que son los 'populares' los que fijan el plan de trabajo de este órgano, en cuyas sesiones los portavoces de otros partidos se niegan a participar.

Tras destacar que Ciudadanos es "el partido más transparente de España", que "en once años de historia no ha tenido ningún caso de corrupción" y que no debe dinero a los bancos, Villegas ha expresado su sorpresa por que una formación como el PP se dedique a "atacar" a Cs mientras tiene "900 imputados por corrupción", incluidos todos sus extesoreros y varios expresidentes autonómicos.

NERVIOS EN EL PP POR LAS ENCUESTAS

El dirigente 'naranja' ha pedido al "partido de (Luis) Bárcenas, de Gürtel, de Lezo, de Púnica, del caso de los discos duros y de un largo etcétera" que ataje con valentía sus casos de corrupción, que le "asfixian", y que rompa con el pasado y trabaje para "regenerarse".

En su opinión, la actitud del PP con Ciudadanos se debe a que "está nervioso por el descalabro" en las encuestas electorales, que apuntan a un crecimiento del partido de Albert Rivera. Ante eso, "en vez de limpiarse él, pretende ensuciar a los que estamos limpios", ha añadido.

CANDIDATOS QUE PUSIERON DINERO PARA LA CAMPAÑA

Además de detectar una serie de deficiencias que limitaban el alcance del examen de la contabilidad de Cs de 2015, el Tribunal de Cuentas dijo en su último informe que el partido incurrió en un incumplimiento susceptible de constituir una infracción: pagos de terceras personas contabilizados como donaciones en especie por valor de 14.000 euros.

Villegas ha detallado que ese dinero lo donaron algunos candidatos "para pagarse su campaña" aunque "no lo tenían que haber hecho", tras lo cual "se hizo factura a nombre de Cs, que las contabilizó y las presentó al Tribunal de Cuentas para que pudiera controlarlas". "Nosotros no ocultamos dinero en cajas de puros, no hay contabilidad B", ha añadido en una alusión al PP.

En cualquier caso, considera que esta cuestión no tendrá más recorrido y que si el órgano fiscalizador hubiese sospechado que "hay algo más" detrás de esas donaciones, "lo hubiera elevado a la Fiscalía".