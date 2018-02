Junta andaluza asegura que sólo ha pagado la defensa de un exalto cargo por el caso de ERE en el 2012

15/02/2018 - 12:25

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que "la única defensa que se ha pagado con motivo del caso de los ERE fue en el 2012", en alusión a la del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, y ha garantizado que "desde entonces no se ha abonado ninguna cantidad por este concepto".

Durante la sesión de control al Gobierno andaluz en la Cámara autonómica, y al ser interpelada por el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico sobre el gasto que hace la Junta en las defensas de exaltos cargos imputados en el caso de los ERE, Montero ha garantizado que el Ejecutivo andaluz "respeta toda la legislación" y que tienen derecho a que la Junta le defienda "las autoridades y los empleados públicos que sean absueltos e imputados en el ejercicio de sus funciones".

La titular del ramo ha acusado al PP-A de "querer seguir en el fango" con un asunto que está en los tribunales, y ha insistido en que las personas que pueden estar sometidas al abono de sus defensas "están protegidas por la Ley de Protección de Datos" y, por tanto, no se puede informar. "Hay que dejar que sea los jueces los que se pronuncien", ha agregado.

De su lado, Torrico ha afeado a Montero que no informe de "dónde va a parar el dinero que pagan los andaluces con sus impuestos" y le ha replicado que si es legal el pago de sus defensas, "qué miedo tiene" de informar del importe porque esto "no rompe ninguna protección de datos".

"No contesta porque no quiere que los andaluces lo sepan", ha proseguido antes de incidir que el caso de los ERE "no es un caso más, se añade al océano de explicaciones que deben dar cargos socialistas", refiriéndose, por ejemplo, al caso de la Fundación Guadalquivir en Córdoba. "Entiendo que los socialistas, en el caso de los ERE, son esclavos de su pasado, quizás sea porque son conscientes de que sin ese pasado no tendrían hoy este presente", ha zanjado.

En su réplica, Montero ha acusado al PP-A de intentar "estirar el chicle" de los ERE y ha reiterado que el Gobierno andaluz "actúa con el paraguas de la legalidad, y eso es extraordinariamente importante". "La única defensa que se ha pagado con motivo de los ERE fue en el 2012, desde entonces no se ha abonado ninguna cantidad por este concepto", ha asegurado la consejera de Hacienda.