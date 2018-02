Cospedal dice que la crisis en Cataluña ya no se ve "como una cuestión problemática para España" en el exterior

15/02/2018 - 13:27

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este jueves que la crisis soberanista en Cataluña ya no se ve como "una cuestión problemática para España" como se podía ver hace unos meses en el exterior gracias a la actuación de los poderes del Estado que han permitido resolverla "bien".

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

"Hoy Cataluña no se veía como podía haber sido hace unos meses como una cuestión problemática para España sino como un asunto que España y el Estado español está resolviendo. Y yo creo que eso es una buena cosa", ha explicado la ministra en declaraciones a la prensa al término de una reunión de dos días con sus homólogos de la OTAN.

La ministra ha asegurado que "todo el mundo entiende" que "el intento de separación de los que gobernaban la Generalitat en Cataluña ha sido bien resuelta por parte del Estado español y de los poderes del Estado, por el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo".

"Todo el mundo entiende que en la era de la globalización lo que no podemos es estar dividiendo países y eso ha sido un mensaje que he recibido durante esto días", ha asegurado, aunque ha insistido en que "no ha habido ninguna conversación" sobre Cataluña con sus socios de la OTAN, al ser preguntada si algún aliado se ha interesado al respecto.

"Desde el punto de vista exterior, el comportamiento de España como un Estado democrático, de Derecho, francamente ha sido bien recibido y bien entendido", ha concluido.