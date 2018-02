Feijóo defiende que a Galicia "le interesa" una reestructuración "equitativa" de la deuda

15/02/2018 - 16:50

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este jueves que se descartase la vía de hacer quitas de la deuda a las comunidades incumplidoras y ha defendido que Galicia está "a favor" de una reestructuración" que se realice con base en "criterios de equidad".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

"A Galicia le interesa que se reestructure la deuda de forma equitativa. Nos interesa que se haga una reestructuración de la deuda gallega con criterios de equidad en relación a la deuda pública del resto de comunidades", ha sentenciado, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Al tiempo, ha celebrado que, tras la reunión mantenida el lunes entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus 'barones', en la que se abordaron cuestiones como la financiación, se abandonase "la tesis" de condonar deuda a las comunidades incumplidoras.

De hecho, ha recordado que él ya afirmó en su día que "no podía creer" que el Gobierno fuese a estipular quitas y ha añadido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue "el primero en desmentirlo".

"El hecho de que gastar de forma descontrolada no tenga premio o que no se castigue la responsabilidad me parece un avance; no premiar conductas irresponsables y castigar las responsables es un avance, el mejor punto de partida", ha sentenciado.

Dicho esto, ha incidido en que, en todo caso, Galicia "siempre estuvo a favor" de habilitar líneas de pago a proveedores y de financiación a comunidades a las que los bancos "no les dejaban ni un euro", con la convicción de que "ni los ciudadanos" ni las empresas que les prestan servicios "son responsables de su situación".