El PP exige explicaciones a Rivera, Sánchez e Iglesias por no apoyar a Guindos en el BCE: "Vergüenza europea"

15/02/2018 - 17:56

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado este jueves que "los españoles" de PSOE, Podemos y Ciudadanos apoyen "a un irlandés del PP", en referencia al gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane, "antes y contra un español del PP", como el ministro de Economía, Luis De Guindos, en la carrera por la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"¡Vergüenza Europea!", ha clamado Hernando en un mensaje de su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, en el que recuerda que "Irlanda ha sido considerado el paraíso fiscal de las multinacionales", y avanza que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera deben dar explicaciones por esta posición.

Guindos y Lane fueron examinados este miércoles a puerta cerrada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara y, según la mayoría de los grupos allí representandos, el aspirante irlandés fue "más convincente" que el ministro español, ante cuya candidatura algunas formaciones mostraron "reservas".

NO LE APOYA NI EL PP, DICE SEVILLA

Este dictamen es preliminar, puesto que la opinión formal de la Eurocámara no llegará hasta el próximo 27 de febrero y se pronunciará únicamente sobre el candidato designado por el Eurogrupo el próximo lunes, 19 de febrero, aunque no opinión no es vinculante. El elegido tendrá que ser refrendado después por el Pleno del Parlamento Europeo.

También ha hablado sobre la preferencia de la Eurocámara por el candidato irlandés el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla: "Dado que la Comisión de Economía del Europarlamento tiene mayoría conservadora, es claro que ni el PP Europeo ni el español han apoyado a Guindos". "Conste", ha remachado en un mensaje de Twitter.