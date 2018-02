Los grupos concluyen su reunión con Pastor sin dar cuenta de ningún avance

Madrid, 15 feb (EFE).- La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha reunido hoy con los portavoces de los grupos políticos para intentar desatascar la renovación de RTVE y otras iniciativas que no terminan de arrancar, aunque ninguna de las partes ha informado de que hayan logrado avances.

Poner orden en el trabajo parlamentario ante el gran número de comisiones e iniciativas que no se ponen en marcha por la falta de acuerdo entre los grupos era uno de los asuntos que los portavoces de las fuerzas políticas tenían pendiente.

El almuerzo que han mantenido hoy con Pastor no era un encuentro extraordinario, ya que la presidenta suele reunirse periódicamente con los portavoces de los grupos para analizar el trabajo en el Congreso.

Tras la reunión de hoy, sin embargo, la mayoría de los asistentes han coincidido en mantener silencio y no han avanzado ningún acuerdo.

No obstante, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, sí ha confirmado en declaraciones a los periodistas en el Congreso que la reunión ha sido simplemente una "tormenta de ideas", pero sin concretar ninguna fórmula específica para lograr agilizar el trabajo.

Gutiérrez ha dicho que no comparte que "exista esa realidad de dejar las cosas en un cajón porque no se quiere que salgan adelante", y ha asegurado que, aunque no ha habido acuerdos concretos, la reunión "informal" ha sido "positiva".

También ha explicado que han acordado trasladar a la Comisión del Estatuto del Diputado el informe Greco del Consejo de Europa, que recomienda al Parlamento español elaborar un código de conducta público para los diputados, para que estudie cómo aumentar la transparencia de la cámara y de los grupos en su rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Según Gutiérrez, el tema de los vetos del Gobierno a las iniciativas de la oposición que suponen una alteración presupuestaria entraba en el debate porque es una prerrogativa constitucional del Ejecutivo, y la presidenta no ha trasladado nada al respecto.

Visto el resultado, los grupos seguirán negociando la forma de dar más agilidad para sacar adelante las proposiciones pendientes.

Entre las iniciativas paralizadas se encuentran dos comisiones de investigación aprobadas, una sobre el accidente del tren Alvia de Santiago, y otra relativa al accidente del avión de Spanair de 2008, y que se sumarían a las dos comisiones de investigación que ya están funcionando, la que estudia la financiación del PP y la que analiza la crisis bancaria.

En la reunión de hoy también se esperaba que se abordarán los dilatados plazos de enmiendas de decenas de iniciativas parlamentarias que llevan estancadas desde hace meses en el Congreso, para analizar cómo ir sacando poco a poco adelante esas proposiciones de ley.

Además, el pasado lunes las Mesas conjuntas del Congreso y del Senado reclamaron a los grupos que se pusieran de acuerdo sobre cómo aplicar la reforma de la ley de cargos de RTVE para nombrar al futuro presidente y Consejo de Administración de la corporación pública después del fracaso del grupo de trabajo creado al efecto.