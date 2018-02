Pagazaurtundua exige que Andoain no haga un homenaje a dos etarras que dieron información para asesinar a su hermano

16/02/2018 - 13:20

La eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua ha exigido a la alcaldesa de Andoain, Ane Karrere (EH Bildu), que impida el homenaje previsto este domingo en la localidad guipuzcoana a Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, "miembros probados del comando ZIP de ETA", que, según ha recordado, "informaron" para que la organización terrorista asesinara a su hermano Joseba el 8 de febrero de 2003.

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

Pagazaurtundua, que el pasado domingo --coincidiendo con el 15 aniversario del asesinato-- escribió varias cartas también a Karrere, Arnaldo Otegi, Jonan Fernández e Iñigo Urkullu para recordarles que "no hay reparación posible sin su condena explícita de la historia del terrorismo", ha recalcado que sigue esperando "una respuesta de cada uno de ellos".

"INTOLERABLES Y MISERABLES"

"Estamos viendo en Euskadi decenas de casos de homenajes a etarras que van saliendo de la cárcel. En ellos no hay arrepentimiento, ni condena a la historia del terror, y encima son recibidos como héroes. Son hechos intolerables y miserables que toda la ciudadanía española tiene que conocer porque son una aberración. Si no deslegitimamos el mal injusto no estaremos evitando que se repita en el futuro por cualquier grupo radical", ha denunciado.

La eurodiputada, miembro de la comisión especial de Terrorismo del Parlamento Europeo, ha subrayado que la condena del "terror" es una "necesidad social para cerrar con verdad el fin de ETA". "Para ello, el Estado, las administraciones y, por supuesto, la Audiencia Nacional no pueden seguir haciéndose los despistados ante estos casos de enaltecimiento del terrorismo", ha insistido.