El Consejo de Cooperación aprueba el plan 2018-2021 gracias al voto de calidad del secretario de Estado

16/02/2018 - 17:16

El Consejo de Cooperación al Desarrollo ha aprobado este viernes el Informe elaborado por la Administración General del Estado sobre el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021), pero gracias al voto de calidad de su presidente, el secretario de Estado de Cooperación. Fernando García-Casas, según ha explicado a Europa Press el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), Andrés Amayuelas.

El informe, de cuatro páginas, ha salido adelante con 16 votos a favor (los de la Administración General del Estado), 16 en contra (los de CONGDE, UGT, CCOO, Universidades, Federación de Derechos Humanos y expertos) y dos abstenciones correspondientes a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

El voto de calidad de García Casas también ha servido para evitar que saliera adelante un informe en sentido contrario, presentado por las organizaciones de la sociedad civil, que lamentaba que el V Plan carece de visión estratégica y de largo plazo, además de adolecer de falta de recursos.

En esta situación, los miembros del Consejo que han votado en contra del informe del Gobierno han presentad o un voto particular en el que señalan que el Plan no tiene una estrategia clara, congruente y fundamentada, ni una concreción coherente con sus oabjetivos, que carece de visión a largo plazo dentro de la Agenda 2030, que no aborde las reformas necesarias del sistema de cooperación y de la AECID.

Por último, lamentan la falta de un marco presupuestario que incluya una senda clara hacia el objetivo de dedicar a la ayuda oficial al desarrollo un 0,4 por ciento de la Renta Nacional Bruta en 2020.

Eso sí, pese a los desacuerdos en el Consejo, el representante de CONGDE ha agradecido a García-Casas y a todo el personal de su Secretaría el "trabajo intenso" y el esfuerzo que han realizado por intentar incorporar sus aportaciones y aumentar los recursos destinados a cooperación.

El plan había pasado el miércoles por la Comisión Interterritorial del Consejo, donde se aprobó con el voto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP --más Cataluña, en virtud del artículo 155--. La semana que viene, el documento será debatido en el Congreso y Senado. A principios de marzo será analizado por la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional como paso previo a su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.

Durante el Consejo de este viernes, García-Casas ha iniciado su intervención trasladando el apoyo a la labor que desarrollan las ONGDs y ha defendido que el V Plan Director de la Cooperación Española es fruto de un largo proceso de consultas. Además, ha destacado que el Plan traslada la Agenda 2030 a las políticas de ayuda al desarrollo

En todo caso, ha agradecido los apoyos recibidos y ha emplazado a todos los actores de la Cooperación a seguir trabajando para avanzar en materia de cooperación al desarrollo.