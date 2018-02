A Carmena no le salen las cuentas

Madrid, 18 feb (EFE).- A Manuela Carmena no le salen las cuentas: lleva meses perfilándolas pero las diferencias en su grupo municipal han llevado a una situación de bloqueo que hace difícil resolver la incógnita de si la capital tendrá nuevos presupuestos en 2018 o si la alcaldesa no tendrá más remedio que mantener la prórroga.

La regidora quiere presentar un nuevo proyecto de presupuestos, pero para ello no solo debe convencer a su socio de investidura, el PSOE, sino también a un grupo de ediles de Ahora Madrid reacios a aprobar en el Pleno unas cuentas que contendrían los 'recortes' pactados con el gobierno central.

Esa diferencia de visiones -heredera de la fractura en la aprobación del plan de estabilidad presupuestaria (PEF) a finales de diciembre- se destapó el fin de semana pasado cuando la asamblea de Ahora Madrid a la que asistieron siete ediles pidió tomar medidas concretas para no aplicar el PEF y prorrogar los presupuestos en lugar de aprobar unos nuevos.

Sin embargo, el miércoles la alcaldesa insistió en que estaba dando al plan las "últimas pinceladas" y que en breve comenzaría las conversaciones con "todos aquellos que tienen que ayudar".

Fuentes de Ahora Madrid admiten que la situación en el seno del grupo es compleja: de no haber acuerdo, habrá que optar entre llevar los presupuestos al Pleno con el riesgo de visibilizar una fractura en el caso de que se desmarque algún edil o por el contrario asumir la prórroga.

Esta última opción sería la defendida a grandes rasgos por Pablo Carmona, Rommy Arce, Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán, Yolanda Rodríguez, Mauricio Valiente y Guillermo Zapata, todos ellos participantes en la asamblea del pasado fin de semana.

Desde este sector de Ahora Madrid se apuesta por esperar a que se reformule la ley de estabilidad presupuestaria y se recuerda que no está claro cómo se podrán ejecutar las inversiones financieramente sostenibles puesto que dependen de los presupuestos del Estado, aún sin aprobar.

"La aprobación de presupuestos municipales es una buena noticia cuando permiten invertir más en Madrid y respaldar políticas beneficiosas para vecinas y vecinos, no cuando traen recortes millonarios", recuerdan a Efe desde este sector de Ahora Madrid.

Mientras a la interna se busca una salida, la alcaldesa señala a los socialistas como la clave para sacar adelante las cuentas, a pesar de que en el PSOE no han recibido por el momento propuesta o borrador alguno, tampoco sobre las líneas generales de las cuentas.

Tras escuchar sistemáticamente y semana tras semana que el proyecto está casi acabado, ni esperan ya documentos ni tienen perspectivas de reunirse, explican a Efe fuentes de este grupo que prefieren no especular sobre si el retraso de las cuentas se debe a diferencias internas en Ahora Madrid.

Como línea roja, los socialistas ponen el recorte de la inversión en asuntos sociales, por el que se opusieron al PEF y señalan que ante una propuesta de presupuestos mala prefieren que continúe la prórroga.

Atrás quedan los tiempos en los que la alcaldesa confiaba en sacar adelante las cuentas en el mes de enero, como explicó el 15 de diciembre, seis días antes de que su grupo se partiese al aprobar el Plan Económico Financiero y de cesar a Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda.

Desde entonces los presupuestos se han convertido en una "incógnita" porque no se sabe "si vienen o van" como denuncian PP y Ciudadanos, que achacan el bloqueo a la composición de Ahora Madrid, "seis partidos" o un Caballo de Troya según Cs que, en opinión del PP, Carmena no sabe controlar, por lo que le aconsejan dimitir si no es capaz de aprobar las cuentas.

Mientras se despeja o no esta ecuación, el equipo de Gobierno subraya la "solidez" de la actual prórroga presupuestaria en un año en el que se prevé que comiencen las reformas de Gran Vía y de Plaza España, que supondrán la mayor transformación urbana de esta legislatura.

Por Lourdes Velasco y María López