Mendia defiende "ampliar acuerdos y sumar a quienes se autoexcluyeron" hace 40 años para una convivencia "sin mitos"

18/02/2018 - 13:03

Ve al nacionalismo "escarmentado con la experiencia catalana" y apuesta por convivir "sin miradas a un pasado inexistente"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha instado a "apuntalar" el "marco de convivencia plural que hace casi 40 años dibujó el Estatuto de Gernika" y ha apostado por "ampliar acuerdos e integrar a quienes se autoexcluyeron hace cuatro décadas" para avanzar hacia una convivencia "sin etiquetas, sin mitos, y sin miradas a un pasado inexistente".

Mendia ha participado este domingo en Bilbao en un acto organizado por la Fundación Ramón Rubial para conmemorar el 40 aniversario del Consejo General Vasco. La cita ha contado, entre otros, con la presencia de los tres consejeros del PSE en el actual Gobierno vasco --Iñaki Arriola, Alfredo Retortillo y María Jesús San José--, líderes de la formación, así como de Ángel García Ronda y José Antonio Maturana, integrantes del Consejo General Vasco bajo la presidencia de Ramón Rubial.

En su intervención, Mendia ha asegurado que los socialistas se sienten "herederos del espíritu del Gobierno de Aguirre, que consiguió que socialistas y nacionalistas uniéramos en la causa común a comunistas y republicanos", así como de "los gobiernos de Rubial y de Patxi López, que entendieron como nadie esa voluntad de convivencia entre diferentes".

Asimismo, ha asegurado que el Socialismo Vasco "se siente protagonista y heredero de la cultura que alumbró nuestros dos Estatutos, de la que reorientó la política de Euskadi a la causa de la ciudadanía sin que nadie se sienta excluido por sus ideas".

"Protagonistas y herederos, a partes iguales, de la causa de la libertad, y de todos y cada uno de los pactos en donde hemos construido solidaridad, justicia social, democracia y libertad. De Gobiernos para todos. De acuerdos para todos y todas", ha manifestado.

Según Mendia, un día como hoy es "una ocasión para que los Socialistas Vascos renovemos el compromiso histórico que tenemos con este país" y "para decir que el espejo en el que nos miramos, en el que miramos a toda la sociedad, es netamente vasco". "Que no tenemos nada que mirar fuera, ningún ejemplo, ninguna fórmula mágica, cuando hemos sido capaces de construir un relato propio compartido como comunidad", ha subrayado.

A su entender, este aniversario es "una nueva oportunidad para recordar que nuestro pasado no tan lejano se refleja en un presente de ciudadanos libres que progresan en un proyecto compartido y solidario, y que nos comprometemos en legar un futuro de mayor progreso y mayor cohesión".

"Recordamos a esa generación que salía de las cárceles y de la oscuridad y se superó para hacer posible Osakidetza, la escuela pública, la RGI, la Ertzaintza, la recuperación del euskera", ha destacado, para añadir que, "si ellos, todavía entre ruidos de sables y de bombas, supieron encauzar sus diferencias para ponerse al servicio de un bien común mirando a quienes venían detrás, nosotros tenemos que ser capaces, sin sentir ya amenazas ni miedos, de atrevernos con un futuro mejor".

OPORTUNIDADES

Tras reconocer "los riesgos que tenemos por delante", Mendia ha dicho ser "todavía más consciente de las inmensas oportunidades que se nos abren" y quiere que su partido "no desaproveche ninguna" porque "no nos podemos permitir el lujo de despreciar que tenemos a nuestro alcance sentar las bases de una nueva transformación del país, de mirar al resto de España, a Europa y al mundo y decir que estamos en la vanguardia de progreso económico, de la modernización, y de los derechos sociales".

"No podemos decir a nuestros hijos que lo sentimos, que sólo hemos podido gestionar lo que sus abuelos construyeron porque fuimos incapaces de actualizar nuestro gran acuerdo por la convivencia", ha advertido.

Por eso, ha dicho que los socialistas reivindican el futuro y ha señalado que el Socialismo Vasco, "tras haber sido capaz de liberar a esta sociedad del terrorismo, está empeñado en ampliar acuerdos, en integrar a quienes se autoexcluyeron hace cuatro décadas, en incorporar a las nuevas generaciones a un nuevo compromiso".

En ese sentido, ha recordado que "hoy estamos embarcados en una reforma modernizadora del Estatuto que supone una oportunidad para la sociedad vasca" y ha destacado que el Estatuto de Gernika "dibujó un marco de convivencia plural hace casi 40 años que hoy podemos apuntalar".

"No queremos renunciar a nuestro pasado más reciente, el que ha hecho de Euskadi lo que somos. Nunca hemos sido más que ahora, así que las miradas al pasado, a siglos pasados, no pueden estar dominadas por una melancolía injustificada", ha manifestado.

Mendia ha considerado que, "si en las últimas décadas hemos sido muchos y distintos, y hemos sabido unir nuestras fuerzas en condiciones mucho peores para sacar adelante el país, hoy debe ser más fácil todavía".

"SIN AMENAZA DE ETA"

En esa línea, ha afirmado que "sin la amenaza de ETA, y con un nacionalismo escarmentado con la experiencia catalana", los socialistas ponen "al servicio de la sociedad vasca" su "apuesta inequívoca por una convivencia sin etiquetas, sin mitos, y sin miradas a un pasado inexistente".

La líder del PSE-EE ha defendido que el autogobierno "sea útil para el día a día de la ciudadanía vasca para afrontar su futuro", y ha advertido de que "si no queremos dejar paso a los populismos y las promesas insostenibles, a la lucha de bloques, a la política de unos contra otros, debemos confiar en la capacidad de sumar por encima de las diferencias, el empeño en el acuerdo".

Tras advertir de que "los grandes acuerdos, las aspiraciones de progreso, sólo se construyen desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, desde los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad", ha asegurado que los socialistas siguen teniendo "las ganas de sumar", que "compartimos con la mayoría ciudadana, que demanda entendimiento, estabilidad, progreso y cohesión".

Mendia ha asegurado que el Socialismo Vasco "no va a dimitir nunca de esa voluntad, de esa aspiración a la suma, de esa ambición de transformación, de esas ganas de construir país juntos". "El socialismo vasco no va a abdicar de su responsabilidad con la ciudadanía vasca, de garantizarle un camino seguro y renovador. Un camino que requiere sosiego y valentía, legalidad y ambición", ha reiterado.

En ese sentido, ha asegurado que el Socialismo Vasco "va a seguir comprometido en explorar las muchas coincidencias que tenemos con otros partidos, de saber administrar las diferencias y de saber entender el valor de la pluralidad".

Mendia ha vuelto a reivindicar "el acuerdo entre diferentes para progresar de la mano sin que nadie, ni una sola persona, se sienta excluida de ese proyecto compartido". "Aspiramos a hacer posible ese nuevo Estatuto que sea útil para la ciudadanía. Y para que sea útil debe ser viable", ha concluido.

"REFERENTE MORAL Y POLÍTICO"

Por su parte, la eurodiputada socialista y nieta de Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, ha recordado que su abuelo sigue siendo "un referente personal, moral y político" y ha lamentado que los socialistas sigan sufriendo, a día de hoy, "un examen diario para evaluar cuánto de auténticos vascos tenemos".

"En entrevistas de la época a Ramón se le cuestionó su valía por ser socialista, por no saber euskera, por no querer romper con España o no tener pedigrí para representar a Euskadi", ha denunciado, para añadir que todavía actualmente algunos "le niegan el título de lehendakari, al igual que renegaron hace años del gobierno de Patxi López".

En su intervención, la también presidenta de la Fundación Ramón Rubial ha valorado además el papel desarrollado por los socialistas en la política vasca a lo largo de la historia y ha reprobado a quienes en Cataluña "corrompen las instituciones con partidismos".