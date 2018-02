ERC defenderá el martes en el Congreso una iniciativa para derogar los títulos nobiliarios, propios de "la Edad Media"

Esquerra Republicana (ERC) llevará al Pleno del Congreso de este martes una proposición no de ley con la que pretende eliminar los títulos nobiliarios, puesto que los considera una "distinción clasista" que nació en la Edad Media y es propia de "etapas autoritarias".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En concreto, la iniciativa de ERC, recogida por Europa Press, reclama realizar las modificaciones legales oportunas a fin de que el Estado no reconozca distinciones y títulos nobiliarios y que esta reforma conlleve tanto "el no reconocimiento de los vigentes como el no otorgamiento de nuevas distinciones y títulos nobiliarios en el futuro".

Los independentistas catalanes explican que la distinción de títulos nobiliarios nació "de privilegios establecidos en la Edad Media" y supuso la "legalización de un sistema feudal, clasista, en que por razones de nacimiento unas clases poderosas y ociosas vivían con lujos a costa de unas clases trabajadoras, explotadas y sumisas".

"LEGITIMADOS Y PERPETUADOS" EN LA HISTORIA

ERC lamenta que estos títulos hayan sido "legitimados, perpetuados y ampliados por sucesivas legislaciones a lo largo de la Historia", y recuerda que aunque la Segunda República los eliminó, el régimen franquista los volvió a recuperar.

"Y el Estado democrático y de Derecho actual no sólo ha reconocido la validez de los títulos nobiliarios y sus mecanismos de sucesión, con el consentimiento del propio Tribunal Constitucional al amparo de la legislación franquista vigente, sino que los ha legitimado nuevamente y ha creado nuevos títulos nobiliarios, incluso sucesorios", critica.

En opinión de ERC, el Estado democrático actual debe entroncar con la herencia de los procesos de democratización de 1812-20, 1873 y 1931, en detrimento de la herencia de las etapas autoritarias, y en esta línea suprimir el reconocimiento de las distinciones clasistas de la nobleza".