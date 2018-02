Pons (PP), contrario a enviar a Rovira y Pascal a prisión provisional, cree que los fugados las "perjudican"

19/02/2018 - 12:03

Espera que Anna Gabriel no esté "haciendo un Puigdemont" y está convencido de que Bélgica concederá la euroorden de Puigdemont si el juez la activa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha dicho este lunes que le gustaría que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, no fueran a prisión provisional como consecuencia de la aplicación de medidas cautelares tras su declaración ante el magistrado Pablo Llarena, aunque cree que los líderes independentistas fugados en Bruselas las perjudican.

"Me gustaría que no les terminen perjudicando", ha afirmado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "en circunstancias normales, no requerirían medidas cautelares", pero sí pueden ejecutarse "como consecuencia de lo que están haciendo sus compañeros" huidos en Bruselas: "Espero que no se vean abocados a sufrir una medida cautelar porque hay otros y otras que han puesto tierra de por medio", ha zanjado.

Así se ha mostrado González Pons en la misma mañana en la que Rovira ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, por su implicación en la organización del proceso soberanista, que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de septiembre.

Además de Rovira y Pascal, esta semana comparecerán ante el juez el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras, o la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, todos ellos investigados por su relación con el 'procés'.

"ESPERO QUE NO ESTÉ HACIENDO UN PUIGDEMONT"

A este respecto, el eurodiputado 'popular' ha lamentado que Anna Gabriel se haya desplazado a Suiza para preparar su defensa de cara a la declaración ante Llarena, sin desvelar si finalmente acudirá a su cita judicial: "Espero que Anna Gabriel no sea de este grupo --ha dicho en referencia a los líderes independentistas fugados-- y no esté haciendo un Puigdemont", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado a "los fugados estos que piensan en sí mismos antes que en aquellos a los que dicen representar" ya que, a su juicio, con su actuación al margen de la Justicia puedan "perjudicar" a sus compañeros. Además, se ha mostrado "convencido" de que Bélgica concederá a España la entrega de Puigdemont, en caso de que el TS active la Orden de Detención Europea (ODE), o euroorden.

"Estoy igual de convencido que estaba antes de que la euroorden se va a conceder", ha afirmado argumentando que "hoy, todo el mundo sabe qué fue el 'procés', qué fue la Declaración Unilateral de Independencia y quién es Puigdemont": "Ya no tiene Puigdemont ese 'cuórum' de políticos belgas que antes sí tenía y que le podían hacer creer que tenía alguna posibilidad de ganar".

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, termine juzgando la situación judicial del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, González Pons ha negado que existan argumentos suficientes: "No hay ni de lejos ningún tipo de vulneración de los Derechos Humanos, es una quiebra constitucional", ha zanjado.