Delegado Gobierno defiende que el PP rechazara en Andoain que gente "canalla" homenajee a terroristas "canallas"

19/02/2018 - 13:13

El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha defendido que el PP rechazara este domingo en Andoain (Gipuzkoa) que gente "canalla" homenajee a terroristas "canallas", que señalaron "la hora y el lugar" en el que ETA tenía que cometer el asesinato del exjefe de la Policía Municipal y militante socialista, Joseba Pagazaurtundua, en febrero de 2003. Además, ha anunciado que remitirá un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que se ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

De esta forma, se ha referido al hecho de que dirigentes del PP vasco, encabezados por Borja Sémper y Amaia Fernández, se desplazaran ayer a Andoain para mostrar su repulsa al acto conmemorativo que se había convocado en el municipio a los presos Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, excarcelados tras cumplir prisión por colaborar en el asesinato de Pagazaurtundua.

Durante la presentación del balance anual de la actividad de la Guardia Civil en Euskadi, De Andrés ha señalado que los actos de homenaje a terroristas, que se repiten en numerosas localidades de Euskadi, son "verdaderamente lamentables".

"Es un elemento distorsionador de la convivencia en el País Vasco el que se homenajee, como en el caso de ayer, a dos personas que eran los que habían indicado y habían señalado con el dedo la hora y el lugar en el que tenían que asesinar a una persona, y que eso lo hagan vecinos de Andoin. Creo que es una verdadera vergüenza para todos los vascos que esto suceda", ha indicado.

A su juicio, se trata de "una humillación para todas las víctimas y para el conjunto de los vascos y españoles". "Yo me siento humillado cuando veo conciudadanos que en el País Vasco están homenajeando a miembros de una organización terrorista que ha causado tanto daño a quienes más directamente se han visto afectados, en este caso a Pagazaurtundua y toda su familia, pero que realmente fue un daño que causó al conjunto de los españoles y de los vascos, que ha sido tremendo", ha añadido.

En este sentido, ha recordado los perjuicios que la banda ha supuesto para Euskadi en ámbitos como el de la convivencia, en el económico, en el social, en el del progreso y "en todos", y el hecho de que "se sigan produciendo estos hechos.

Por ello, ha indicado que "algunas personas, en este caso del PP, que se sienten tan duramente ofendidos con este tipo de actuaciones, han querido expresar lo que piensa la mayoría de los vascos".

"Yo creo que los que ayer estuvieron en Andoain defendiendo el recuerdo de Pagaza y poniendo en evidencia que esas dos personas que estaban siendo homenajeadas son dos criminales que habían señalado la hora y el lugar en el que había que matar a una persona inocente. Yo creo que una mayoría de los vascos nos sentimos identificados con esa actuación que, de forma valiente, ellos quisieron reflejar con un gesto de rechazado con el que yo me siento identificado", ha dicho.

En esta línea, ha manifestado que dirigentes del PP "decidieron hacerlo de una forma visual, tomando la iniciativa de estar presentes allí", pero ha explicado que quiere pensar que la mayoría de los vascos "piensa exactamente igual y que, en estas ocasiones, está con las víctimas y no con aquellos que señalaron la hora y el lugar en el que se tenía que cometer un asesinato".

Tras señalar que la competencia de actuar ante este tipo de actos, de ámbito de Seguridad Ciudadana, no es de la Delegación del Gobierno sino de la Consejería de Interior, ha indicado que ellos son los que tenían que analizar "si procedía o no que hubieran tenido una actuación diferente a la que tuvieron en este caso".

A FISCALÍA DE LA AN

En todo caso, ha apuntado que, como hace siempre en este tipo de casos, la Delegación del Gobierno elabora informes en los que se refleja lo ocurrido "y se trasladan a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que tendría que entender si realmente se ha producido un delito" como el que ellos interpretan, de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

"Ésa es la tarea que a nosotros nos corresponde. Esos informes están en marcha. Hubo un control a este respecto de lo que sucedió ayer y serán remitidos a la Fiscalía de la AN, que es la que analizará si se dan las circunstancias que puedan considerarse constitutivas de delito", ha añadido.

Javier de Andrés cree que "realmente a quien correspondería la prohibición" de estos homenajes es a la autoridad judicial, no a la Delegación del Gobierno ni al Ejecutivo Vasco, "y en este caso no lo hizo".

"Yo no voy a ser quien diga a la autoridad judicial qué es lo que tiene que hacer. A mí lo que me gustaría es que estos actos no se produjeran porque no hubiera gente tan canalla como para estar celebrando a esta gente y realizando homenajes a estos canallas", ha subrayado.

PNV

De Andrés también se ha referido a las declaraciones realizadas por la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, que ha considerado que el PP, con su presencia para rechazar el acto conmemorativo a los dos presos de ETA en Andoian, trata de "sacar réditos electorales".

"Creo que hay personas o agrupaciones que igual se sienten incómodas por el papel que ellas ejercen en estas cosas. Yo creo que el PP ayer hizo una cosa que refleja lo que sentimos muchísimos vascos. Lo hicieron de una forma física y en un ejercicio de valentía, que, además, ha servido para que los vascos vieran qué es lo que estaba pasando ayer en Andoain y que hay otra forma de pensar distinta de aquellos que homenajean a los terroristas", ha apuntado.

En esta línea, ha dicho que esto ha tenido "un efecto inmediato y evidente", por lo que "hay que verlo de forma positiva". "Y otros verán cuál es su papel, cuál es el papel que tienen en estos casos y cuál es la imagen que trasladan respecto de su opinión y su gestión de actos como el que vimos ayer y cada uno es responsable de ellos", ha señalado.

El delegado del Gobierno ha emplazado a organizaciones políticas y asociaciones en favor de los derechos humanos, "que muchas veces se manifiestan en el País Vasco sobre muy distintos asuntos", a que digan lo que piensan sobre "la terrible humillación" de ayer en Andoain, al homenajearse "a personajes criminales de este tipo".