La oposición condiciona el inicio de la investigación sobre Bicimad por los plazos

Madrid, 19 feb (EFE).- La oposición de PP y Ciudadanos quiere condicionar la constitución hoy de la comisión de investigación sobre Bicimad a que no corra el plazo de tres meses fijado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mientras que el PSOE-M propone que este órgano no se constituya hasta tener información suficiente.

Así, la constitución hoy de esta comisión, fijada a las 15.00, está en el aire y la fórmula que se elija finalmente -constituirla con un plazo ampliado o esperar para hacerlo- la decidirá una junta de portavoces convocada a las 14.30, donde están representados los cuatro grupos municipales.

"Entendemos que no procede constituir la comisión y que empiece a transcurrir el plazo mientras no haya esa documentación, la solución transaccional que ofrecemos es que se constituya pero que no corra el plazo hasta que no se remita toda la documentación", ha explicado en declaraciones a los periodistas el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida.