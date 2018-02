La oposición condiciona el inicio de la investigación sobre Bicimad a parar los plazos

Madrid, 19 feb (EFE).- La oposición de PP y Ciudadanos quiere condicionar la constitución hoy de la comisión de investigación sobre Bicimad a que no corra el plazo de tres meses fijado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mientras que el PSOE-M propone que este órgano no se constituya hasta tener información suficiente.

Así, la constitución hoy de esta comisión, fijada a las 15.00, está en el aire y la fórmula que se elija finalmente -constituirla con un plazo ampliado o esperar para hacerlo- la decidirá una junta de portavoces convocada a las 14.30.

La oposición municipal quiere dilucidar si en la compra por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del servicio de alquiler de bicicletas Bicimad a la concesionaria Bonopark por 10,5 millones de euros se produjeron irregularidades y sobrecostes.

"Entendemos que no procede constituir la comisión y que empiece a transcurrir el plazo mientras no haya esa documentación, la solución transaccional que ofrecemos es que se constituya pero que no corra el plazo hasta que no se remita toda la documentación", ha explicado a los periodistas el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida.

En opinión del PP "no se puede dejar al libre albedrío de este Gobierno el plazo para la revisión de la documentación" y el tiempo no puede empezar a contar hasta que todos los grupos tengan la "documentación oficial completa", aún a pesar de que el Pleno pusiese el 15 de febrero como tope para crear este órgano.

Martínez-Almeida ha denunciado además que el servicio de alquiler de bicicletas municipal registra pérdidas mensuales de 150.000 euros a pesar de que ahora se gestiona de forma directa, lo que contradice la "definición del éxito" dada por el Gobierno de Ahora Madrid.

"Es esencial que no empiece esta comisión de investigación hasta que no tengamos documentación, sin ella es imposible hacer un estudio correcto", ha denunciado por su parte el edil de Ciudadanos Sergio Brabezo, que propone que los plazos empiecen a contar cuando se tenga esta información y "un tiempo suficiente para estudiarla".

"Este equipo de Gobierno tiene más prisa en que corran los plazos que en saber lo que ha sucedido", ha añadido el portavoz de la formación naranja en Medio Ambiente y Movilidad, que ha adelantado que su grupo pedirá la comparecencia de la alcaldesa Manuela Carmena en esta comisión.

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié, ha explicado que en otras ocasiones antes de constituir una comisión de investigación se han mantenido reuniones previas y pide que en este caso se dé la misma dinámica y hoy se analice "cuál va a ser el procedimiento, qué documentación hace falta y una vez estudiada se inicien los plazos".

"Se ha ido tarde, lo que deberíamos tener los grupos ya en la constitución es la documentación y ese primer acuerdo o primera reunión para establecer y decidir qué personas comparecen", ha añadido Causapié.

Además, los socialistas han recordado que pedirán en el Pleno que el objeto de la investigación se amplíe a la creación del servicio y su adjudicación por parte del Gobierno de Ana Botella (PP) a Bonopark, una empresa que no tenía capacidad económica ni técnica suficiente para asumir este servicio según el PSOE.

"Las personas que comparezcan tienen que ser personas que conozcan la situación actual y también la anterior", ha subrayado la concejal socialista.