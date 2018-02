Ciudadanos niega una "operación" para captar concejales del PP y dice que cada vez más gente quiere unirse al partido

19/02/2018 - 15:36

Asegura que la formación naranja no acepta a cargos públicos que vengan "directamente" de otros partidos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que su partido no ha puesto en marcha ninguna "operación" para captar concejales y otros cargos públicos del PP de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, pero que cada vez más gente expresa su voluntad de unirse a Cs.

"Hay muchísima gente que no tiene experiencia en política y que no viene de otros partidos que se está acercando. Y también mucha gente que está harta del bipartidismo", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión de la Ejecutiva permanente.

Arrimadas ha dicho que si en el PP les preocupa esto es porque "están un poco nerviosos" por la victoria electoral de la formación naranja en Cataluña y por su crecimiento en las encuestas sobre intención de voto.

"Pero nosotros no estamos haciendo ninguna campaña ni ninguna operación, como dicen", simplemente "ha habido muchos votantes que han dejado de confiar en el PP para confiar en Cs" y "no sé si habrá también muchos concejales", ha manifestado.

Además, la portavoz ha dejado claro que su partido no acepta "cargos públicos que vengan directamente de otros partidos" y que "no ha habido nunca un caso de gente que tenga un cargo público con carné de otro partido que sea cargo público de Ciudadanos".

REFORMA ELECTORAL

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a la reunión que Cs mantendrá con el PP el próximo miércoles en el Congreso para hablar de la reforma electoral, tras los encuentros que mantuvo con el PSOE y con Unidos Podemos.

"Nos conformamos con que el PP cumpla lo que firmó" y, por tanto, "tiene que estar dispuesto a una ley electoral más proporcional, justa y moderna", ha subrayado en referencia al acuerdo de investidura que suscribieron ambos partidos.

Según ha indicado, aunque el encuentro con los 'populares' no dé los resultados esperados, Ciudadanos no renunciará a esa reforma. "Hay olas de cambio que no se pueden parar", y "el viejo bipartidismo es un muro poco sólido", ha manifestado tras criticar al PP y al PSOE por "bloquear" la subcomisión que estudia la modificación de la ley electoral.