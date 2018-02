El PP pedirá excluir del homenaje en La Almudena a los participantes en las checas

Madrid, 19 feb (EFE).- El PP llevará a una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para excluir del memorial en el cementerio de La Almudena en recuerdo a los fusilados en la postguerra a participantes en las checas (centros de detención republicanos) y denuncian el intento de blanquear la historia.

Así lo ha explicado hoy en declaraciones a la prensa el portavoz del PP en el Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que cifra en cerca de 300 los participantes en checas que figuran en la lista de casi 3.000 nombres de represaliados a los que el Gobierno de Ahora Madrid quiere homenajear.

Para los 'populares' es "intolerable" rendir homenaje a quienes tienen "las manos manchadas de sangre" y además de excluirlos pedirán que el memorial sea en honor a "todas las víctimas de Madrid durante la Guerra Civil y durante la represión postfranquista hasta el año 1944".

"No se puede hacer un blanqueamiento y no se puede seguir en esa dialéctica de que la Guerra Civil fue una guerra de buenos contra malos. Fue una guerra de hermanos contra hermanos que superamos gracias a la reconciliación y al espíritu de la transición", ha asegurado hoy Martínez-Almeida.

Para los 'populares' el memorial anunciado por el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, no es memoria histórica sino "desmemoria" y un desprecio "a las miles de personas que desgraciadamente tuvieron que pasar por las checas" y que están en fosas comunes o sufren lesiones.

"Uno no es mejor por tener una ideología, un asesino no es mejor por ser de izquierdas o de derechas, es un asesino, una persona con las manos manchadas de sangre y el pueblo de Madrid no puede rendir homenaje a todos aquellos que durante la Guerra Civil lo que hicieron fue acabar con la vida de miles de personas o inferirles severas lesiones", ha subrayado el concejal 'popular'.

El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado martes un memorial en la entrada del cementerio de La Almudena de las 2.934 personas ejecutadas en los alrededores del camposanto entre abril de 1939 y enero de 1944, según un estudio encargado por el Consistorio, que también recoge 36 ejecuciones por garrote vil en la prisión del General Díaz Porlier.

En el listado figuran cientos de personas anónimas y cerca de una veintena de alcaldes como Cayetano Redondo, alcalde de Madrid, además de las conocidas como las Trece Rosas, trece mujeres de entre 19 y 29 años que fueron fusiladas el 5 de agosto junto a las tapias del cementerio.