La comisión de investigación de Bicimad tendrá un segundo arranque en marzo

Madrid, 19 feb (EFE).- La comisión de investigación de Bicimad se ha constituido hoy pero empezará sus trabajos el próximo 6 de marzo, cuando arrancará el plazo de tres meses acordado en Pleno para dilucidar si hubo irregularidades al adquirir el servicio, como han exigido hoy PP, PSOE y Ciudadanos por carecer de documentación.

Estos grupos han denunciado "opacidad" por parte del equipo de Gobierno para constituir sin reuniones previas esta comisión, con la que pretenden dilucidar si se produjeron irregularidades en la compra del servicio de bicicletas por parte de la EMT a la concesionaria Bonopark por 10,5 millones.

PP y Ciudadanos han criticado asimismo que la siguiente sesión se celebre el 6 de marzo y no el 26 de febrero, como habían pedido.

La comisión, de 11 miembros, estará presidida por el edil socialista Ignacio de Benito, mientras que el 'popular' Íñigo Herníquez de Luna será el vicepresidente y como portavoces actuarán Rita Maestre por parte de Ahora Madrid, Álvaro González (PP), Mercedes González (PSOE) y Sergio Brabezo (Ciudadanos).

Los grupos de la oposición han denunciado que en esta ocasión el procedimiento ha sido diferente al de anteriores investigaciones y han añorado la transparencia del exdelegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato, quien les trasladaba la información con antelación.

"Cuando llegábamos a esta junta de portavoces el señor Carlos Sánchez Mato nos entregaba un 'pendrive' con toda la documentación, ahora tenemos que esperar a que en otra sesión nos den la documentación", ha explicado Mercedes González (PSOE), que ha añadido que intentarán "respirar hondo" para que el 6 de marzo haya "el mejor talante posible".

Por su parte el 'popular' Álvaro González ha asegurado que Ahora Madrid "ha querido dar el máximo de opacidad" a la comisión y ha pedido colaboración de este grupo para dar "luz una operación cuanto menos dudosa" y "llena de irregularidades" a su juicio.

"Empezamos mal", ha espetado por su parte el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Sergio Brabezo, quien ha asegurado que ante su petición de flexibilidad, Mauricio Valiente -que presidía la comisión hasta el nombramiento del presidente definitivo- ha diferenciado entre comisiones impulsadas por la oposición y por el Gobierno y les ha dado un "portazo".

Ante las quejas, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la diferencia respecto a anteriores investigaciones radica en que en esta ocasión el Pleno ordenaba una fecha máxima para constituir el órgano, el pasado 15 de febrero.

El retraso hasta hoy, 19 de febrero, se debe según Maestre a que uno de los grupos no había nombrado a sus vocales, pero el equipo de Gobierno quería estar "lo más cerca posible de ese acuerdo de pleno", pero no tiene "problema alguno" en que los plazos no empiecen a correr hasta la siguiente sesión.

Además, la concejal de Ahora Madrid ha explicado que hasta hoy el Gobierno no sabía formalmente qué información necesitaban los grupos porque el "conducto" para pedirla era la propia comisión, constituida hoy, y ha asegurado que la reunirán "con celeridad".

Entre la treintena de comparecientes pedidos por la oposición figuran la alcaldesa Manuela Carmena (a petición de Cs) la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, el director financiero de la EMT, Gabriel Carrasco, la interventora municipal, Carlos Sánchez Mato y Jorge García Castaño, como vicepresidentes de la EMT miembros de Bonopark.

El PSOE-M ha sumado comparecientes sobre la gestión de Bicimad por parte del Gobierno de Ana Botella porque el próximo 6 de marzo el Pleno habrá debatido ya si amplía el objeto de la investigación a la creación del servicio y su concesión, propuesta en la que los socialistas esperan contar con el apoyo de Ahora Madrid y Cs.

Además, los grupos han pedido una decena de informes sobre la valoración de Bicimad, el expediente de la cesión de contrato, actas del consejo de administración, la auditoría externa contratada, el documento que nombra al director financiero de la EMT o el informe firmado por éste seis meses antes de que existiese su cargo, entre otros documentos.