Soraya Rodríguez pide rectificar el veto a la candidatura de Valenciano en UE: "Esto no pasaba en el viejo PSOE"

20/02/2018 - 15:34

La portavoz parlamentaria avisa de que lo importante es el interés del partido: "Las personas hoy están y mañana no están"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La falta de respaldo de la dirección del PSOE a las aspiraciones de la socialista Elena Valenciano a presidir el grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo está levantando ampollas en un sector del partido.

El debate ha llegado este martes a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, donde la diputada Soraya Rodríguez, exportavoz parlamentaria ha pedido explicaciones al equipo de Pedro Sánchez por este veto.

Elena Valenciano quiere suceder al actual presidente del Grupo de los Socialistas Europeos en la Eurocámara, el italiano Gianni Pittella, que previsiblemente será elegido senador en su país en los comicios del 4 de marzo.

A la dirección actual del PSOE no le interesa acceder a este puesto para lo que queda de Legislatura --los comicios europeos serán en 2019-- y aspira en cambio a situar en el cargo a la cabeza de lista que presente para las europeas, previsiblemente una mujer de la confianza de Pedro Sánchez, lo que no ocurre con Valenciano, mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba y distanciada de la actual cúpula del partido.

En las redes sociales hay numerosas muestras de apoyo a las aspiraciones de Valenciano --ella no formalizará su candidatura sin tener antes el respaldo de Ferraz-- por parte de cargos, militantes y simpatizantes del partido, voces que ha llevado Soraya Rodríguez a la reunión del Grupo Parlamentario.

La diputada vallisoletana, que fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado la incongruencia en la que incurriría el partido si apoyara a un candidato alemán, hombre, frente a Valenciano, cuando no se ha respaldado a Luis de Guindos en el BCE precisamente por no ser mujer, han informado a Europa Press fuentes socialistas. Y ha pedido que se aclarara si era cierto que la dirección del PSOE no va a apoyar a Elena Valenciano.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, le ha dicho a Rodríguez que, aunque veía su pregunta pertinente, no podía ofrecerle las explicaciones que pedía puesto que ese asunto no se había tratado en las reuniones de la dirección del grupo parlamentario, sino que eso correspondía a la dirección del PSOE. Sin embargo, y aunque la 'número dos' del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, estaba presente en la reunión, ésta no ha hecho ademán alguno de responder a Rodríguez.

El PSOE desveló el lunes, a través de su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, que aspiraban a colocar a una mujer del PSOE al frente del grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara, alegando que la delegación española sería una de las más numerosas tras los comicios de 2019. Esa mujer sería la cabeza de lista del PSOE a los comicios europeos, nombre que aún no se ha decidido.

CONDENAR AL OSTRASCISMO A QUIENES PIENSAN DIFERENTE

Rodríguez ha pedido a Robles que traslade a la dirección del partido una petición de rectificación sobre la candidatura de Valenciano. "Las mujeres no somos ni excluyentes ni intercambiables. Lo importante es el partido, no las personas. No se puede relegar al ostrascismo a personas que piensan diferente en una confrontación interna", ha advertido. "Esto no pasaba en el viejo PSOE y espero que ahora tampoco", ha zanjado, según las fuentes consultadas.

El argumento de que el partido está por delante de las personas ha sido posteriomente empleado por Robles en una rueda de prensa, donde los periodistas le han preguntado por el veto de la dirección a Valenciano.

"Las personas hoy están y mañana no están", ha señalado la portavoz, que ha remarcado que el "objetivo fundamental" es que el PSOE, "con independencia de las personas, tenga en Europa la representación que se merece", lo que también beneficiará a España como país.