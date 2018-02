La FRAVM acusa al Ayuntamiento de abrir la puerta a regularizar pisos turísticos

Madrid, 20 feb (EFE).- La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) acusa al Ayuntamiento de Madrid de intentar regularizar apartamentos de uso turístico en el distrito Centro "por la puerta de atrás" al suprimir el requisito de que habiliten accesos independientes.

La Federación ha presentado un recurso potestativo de reposición contra este cambio, adoptado el pasado el pasado 23 de enero en la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), según indica esta agrupación vecinal en un comunicado.

La resolución, que regula como actividad terciaria los apartamentos que tengan uso turístico durante más de tres meses, indica que en el caso de que las viviendas de uso turístico (VUT) que no se extiendan al edificio entero, "no ha de requerirse acceso independiente ni exclusivo diferente del de las otras viviendas".

El Ayuntamiento indica, en base a comentarios del Ministerio de Fomento, que el hecho de que la vivienda "sea usada de manera habitual o temporal" no tiene relevancia para los documentos de seguridad en caso de incendios y el de seguridad de utilización y accesibilidad por lo que "no será exigible una doble escalera o sectorización particular respecto al resto de las viviendas".

Asimismo la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM) el pasado 1 de febrero, señala que "respecto a las condiciones de habitabilidad que esta modalidad de alojamiento debe cumplir, serán las mismas que las de las de vivienda".

La FRAVM asegura en un comunicado que la exigencia de escalera independiente "opera como un elemento disuasorio de la terciarización del parque residencial del centro de Madrid".

El Ayuntamiento, añaden, "no es competente para tomar tal decisión" que no se ha sometido a información ni debate públicos.

"La interpretación que se plantea supone una regularización encubierta de miles de situaciones hoy contrarias a las normas urbanísticas", asegura el recurso vecinal.

Señalan asimismo que el cambio va "en perjuicio de las condiciones de vida y vivienda de la población residente, que crecientemente viene manifestando su malestar y vulnerabilidad por el crecimiento desmedido de un fenómeno que nada tiene que ver con la economía colaborativa".

La FRAVM advierte además de que equiparar las condiciones de habitabilidad con viviendas de uso residencial es contrario al decreto autonómico que actualmente regula estos apartamentos (73/2014) y también a su proceso de revisión que "prevé ampliar dichas condicione, así como exigir un Certificado de idoneidad".

La federación vecinal pide que se anule el acuerdo de la comisión de seguimiento del PGOUM y advierte al Consistorio de que si hace "caso omiso de su recurso" pedirá ante los tribunales la anulación del acuerdo.