El Consorcio ha pagado 650,6 millones por Metro Ligero Oeste de 2007 a 2017

Madrid, 20 feb (EFE).- El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha pagado 650,6 millones de euros a las concesionarias de las líneas de Metro Ligero Oeste entre los años 2007 y 2017, una cantidad que para el diputado socialista de la Asamblea de Madrid Daniel Viondi supone un "auténtico despilfarro económico".

El director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez, ha ofrecido esta información en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista.

En concreto, ha informado de que el pago realizado por el Consorcio a las concesionarias de las líneas ML2 y ML3 de Metro Ligero Oeste, que dan servicio a las localidades de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, ascendió en 2007 a 8,9 millones de euros.

Esta cantidad ha ido aumentando progresivamente a lo largo del tiempo al llegar a los 27,9 millones en 2008; 31,2 en 2009; 31,2 en 2010; 39,7 en 2011; 78,4 en 2012; 79 en 2013; 85,5 en 2014; 86,9 en 2015; 89,2 en 2016 y 92,7 en 2017.

El director gerente del Consorcio ha explicado que estas cantidades se han fijado "de conformidad con el convenio de colaboración suscrito el 6 abril de 2006" con la empresa Madrid Infraestructuras de Transportes (Mintra) para convocar la construcción y explotación de las líneas de Metro Ligero Oeste.

Además, ha señalado que este mismo convenio fija que el pago por parte del Consorcio se hará "en función de la demanda contractual de viajeros por la tarifa técnica".

"Parece que estamos hablando de un auténtico despilfarro económico", ha respondido Viondi, que ha alertado de que el pago se haya "casi cuadruplicado" en una década.

El director gerente del Consorcio ha insistido en que "las cantidades pagadas obedecen al contrato suscrito" y ha recordado que recientemente se ha acordado un reequilibrio para reducir estos pagos, que en 2017 supondrá un ahorro de 18,9 millones de euros y en 2018 de cerca de 21 millones.

Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha preguntado por la fecha del estudio de viabilidad económico financiero para la construcción de todas las líneas de Metro Ligero, incluida la ML1, que conecta la estación de Pinar de Chamartín con la de Las Tablas.

En este caso ha respondido la directora general de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad, María Consolación Pérez, que ha comentado que este estudio de viabilidad se puso a disposición de los licitadores con el resto de documentación, como el pliego de cláusulas administrativas.

Por ello, ha dicho que "parece lógico pensar" que la fecha de este estudio de viabilidad "sea anterior a la convocatoria del concurso para la adjudicación del contrato de concesión, es decir, previa al 20 abril de 2006".

"No puedo conocer de primera mano lo que sucedió hace diez o doce años y difícilmente puedo valorarlo con rigor", ha apuntado.

Al respecto, el diputado de Podemos ha alertado sobre el hecho de que en un estudio que debe de ser previo a la licitación se dé "una cifra en función de contratos realizados".

"¿Estaban ya firmados los contratos antes de la licitación publica?", ha preguntado.

Tras las preguntas, en la comisión ha comparecido a petición de Podemos el secretario general técnico de la Consejería de Transportes, Jesús Mora de la Cruz, que ha dicho que tiene "una valoración positiva para cualquier infraestructura que genere valor público en la sociedad", como cree que ocurre con Metro Ligero.

"No puedo hacer valoración sobre si sale muy caro o no, no tengo ninguna formación económica de la materia", ha comentado, al tiempo que ha señalado que con la puesta en marcha de Metro Ligero "no era responsable de la Conserjería" y "ni siquiera estaba trabajando en la Comunidad".