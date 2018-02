Pablo Iglesias rechaza la retirada de la obra 'Presos políticos' de ARCO y constata "regresión" de libertades civiles

Cree que es una "vergüenza" la decisión judicial de secuestrar el libro sobre narcotráfico gallego y la condena al rapero Valtonyc

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que es "evidente" que en España se está produciendo una "regresión" de las libertades civiles, que es "incompatible con la democracia", como demuestra, a su juicio, la retirada de la obra de Santiago Serra 'Presos políticos' de ARCOmadrid.

"En democracia tiene que haber libertad de expresión. No es compatible con la democracia que determinados temas no se deban tocar o no se deba hablar de determinados temas", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la polémica en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid.

Iglesias también ha denunciado que es una "vergüenza" que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, 'Valtonyc', por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

"En un país en que el señor Camps sigue cobrando un sueldo público y se pasea en su cochazo por Valencia, que un rapero, por hacer una canción, tenga que entrar en prisión, es una vergüenza", ha denunciado el líder de Podemos.

En esta línea, Iglesias ha rechazado que se condene a un rapero "por hacer una canción que puede gustar más o menos" y que, al mismo tiempo, "haya tantos políticos que gozan de la más absoluta impunidad y de la protección de los ministros".

Estos hechos, así como la decisión judicial que ordena el secuestro del libro 'Fariña', del periodista Nacho Carretero, sobre el narcotráfico gallego, evidencian, según Iglesias, que se está produciendo en España un retroceso de la libertad de expresión.

"Hay efectivamente una regresión en lo que respecta a las libertades civiles. Parece que el derecho penal se aplica para perseguir al disidente y los corruptos se van de rositas. Es una vergüenza", ha insistido, tras criticar que "en un país en el que el presidente del Gobierno aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de cobros ilegales", los que "van a la cárcel son los raperos, los tuiteros y los titiriteros".

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien ha avisado de que "España no va a ser un país plenamente democrático y justo mientras siga imponiendo mordazas". "Estamos viviendo situaciones en las que a los ciudadanos se nos intenta poner una auténtica mordaza", ha denunciado la dirigente 'morada', en referencia a los tres casos anteriormente mencionados.

Por todo ello, ha defendido una vez más la necesidad de derogar la ley morada, no sólo porque "cuenta con un gran rechazo de la ciudadanía" sino porque "ha sido un escándalo a nivel internacional". "Eso es un trámite que vamos a defender siempre con ahínco pero, qué casualidad, PP y Ciudadanos mantienen paralizado que esa ley pueda ser derogada, que es lo que quiere la mayoría de la cámara", ha criticado.

"No quiero que mi país sea una vergüenza internacional por poner la mordaza y restringir la libertad de expresión en pleno siglo XXI", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso. "Creo que es urgente que defendamos todos en comunidad esos derechos que a nuestros padres y madres y abuelos tanto les costó", ha apostillado.