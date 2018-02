Puig pide a García-Escudero "normalidad democrática" y que convoque la comisión de CCAA para tratar la financiación

21/02/2018 - 14:18

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha pedido este miércoles en un encuentro con el presidente del Senado, Pío García-Escudero, que se convoque "cuanto antes" la comisión General de Comunidades Autónomas para debatir el modelo de financiación autonómica. Puig entiende que esta propuesta encaja en la "normalidad democrática e institucional" del Senado y supone aprovechar un "espacio multilateral" para una cuestión "fundamental" como la financiación.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente valenciano ha lamentado que el acuerdo de la Conferencia de Presidentes para aprobar un nuevo modelo financiación antes de 2017 no se haya cumplido. Al tiempo, ha explicado que la hoja de ruta funcionó hasta el mes de agosto, con el trabajo del comité de expertos, pero la situación se "atascó" con la siguiente fase basada en una comisión político-técnica.

"Por tanto, exigimos que se cumpla el acuerdo, que se haga un debate sobre el incumplimiento y sobre el nuevo modelo financiación", ha señalado Puig en una rueda de prensa en el Senado tras reunirse con García-Escudero.

El presidente de la Cámara Alta no ha puesto fecha a esta sesión a la que acudiría Puig, aunque impulsará que se convoque la Mesa de esta comisión para estudiar un futuro calendario, tal y como ha informado el mandatario valenciano.

Ximo Puig confía en que su propuesta siga adelante, ya que "sería la peor pedagogía posible" que dirigentes que siguen "la senda institucional" vean "coartada" la posibilidad de motivar el debate en el Senado. Enmarca esta petición en un intento de aprovechar los recursos institucionales que tiene al alcance, y tacha de "incomprensible" que la comisión lleve "meses y meses" sin reunirse. A su juicio, este foro debería ser "más activo" para generar "más cooperación" entre las comunidades.

Por todo ello, pide un debate "transparente" que huya de la "confrontación entre comunidades y con el Estado", y reivindica el "diálogo" y "la voluntad de superación de las desigualdades y divisiones que genera el incumplimiento del acuerdo".

Sobre la posibilidad de una nueva conferencia de presidentes, Puig considera "prioritario" abordar ahora el sistema de financiación, ya que la lealtad institucional debe ser "de ida y vuelta", e indica que una nueva reunión de mandatarios autonómicos sin haberse cumplidos los acuerdos del año anterior sería "deprimente".

PIDE COMPENSACIÓN: "SEA REESTRUCTURACIÓN O QUITA, ME ES IGUAL"

Ximo Puig apuesta porque el nuevo sistema ponga más dinero en poder de las autonomías para recuperar "el tiempo perdido" en estos años, además de redistribuirlo de una manera "más lógica, razonable y digna".

Aunque hace especial hincapié en corregir la infrafinanciación que experimentan comunidades como la valenciana. Para ello pide un sistema de compensación, aunque no detalla ninguna fórmula específica: "no voy a jugar a nominalismos. Quita, reestructuración, compensación, a mí me es igual el nombre que se le ponga".

"Lo que es cierto es que desde el 2000 ha habido una infrafinanciación clara, entre ellos la peor la de la Comunidad Valenciana y pedimos que haya una compensación", remacha, e insiste en que la deuda la tiene el Gobierno con las comunidades.

CONTESTA A FEIJÓO

Sobre la infrafinanciación, ha contestado al presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, señalando que "con los números en la mano" si la Comunidad Valenciana hubiera contado con la asignación económica por habitante de la Xunta tendría 19.000 millones de deuda.

Mientras que si la Xunta hubiera contado con los recursos del Govern valenciano tendría una deuda de 45.000 millones, ha asegurado Puig.